U svega tri mjeseca od pokretanja rubrike Poziv Domagoja Mikića, objavljen je čitav niz kontorvernzih priča na koje su upozorili gledatelji Dnevnika Nove TV i većina je doživjela pomak.

Pozivi gledatelja Dnevnika Nove TV i priče objavljene u rubrici Poiziv pokrenule su očito tromu administraciju, nekim se devastacijama prostora, ignoriranju potreba običnih ljudi, stalo na kraj, izvijestio je Domagoj Mikić i najavio mali pregled što su do sad promijenili.

Priča sa Zmajana - nova dimenzija apsurda

Divlja gradnja i nezakonito poslovanje - kratak je opis dviju priča iz šibenskog arhipelaga na koje ste nas upozorili početkom listopada. Na Zmajanu, otoku uronjenom u plavetnilo mora i zelenilo borove šume gradnja je zabranjena , ali nikle su kuće, bazen, iznajmljivalo se za turizam. Na susjednom Tijatu luksuzni restoran, bez potrebnih dozvola, na tuđoj zemlji. Što se dogodilo nakon Poziva i jesu li institucije napokon morale otvoriti oči, priču je donijela reporterka Ivana Kopčić.

Stare grede, zahrđali ostatci, smeće. Jedino što je ostalo od nekad luksuznog ljetnog restorana na nenaseljenom otoku Tijatu. Investitori i vlasnici restorana iz posjeda su morali izaći i vratiti lokaciju u prvobitno stanje. Rušili su i čistili, ali suvlasnici tvrde: nedovoljno, ovo nije prvobitno stanje.

Mještani kažu da im je sad preostala sanacija svega. Smeće ćemo već nekako očistiti, pobjeda je tu, poručuju.

"Uvijek smo govorili da smo mi suvlasnici, da je to naše, da se nas treba pitati i na kraju pobjeda", kaže Jadranka Gurlich, potpredsjednica ekološke udruge Prvić Šepurine.

Pobjedu slave i u suvlasničkoj zadruzi koja se borila protiv bespravne gradnje i uzurpacije pomorskog dobra na Tijatu.

Tko su nevidljiva djeca i s kojim problemima se nose? O ovim bolestima nekima je zabranjeno govoriti

Nitko iz bivšeg restorana nije htio stati pred kamere Dnevnika Nove TV. Tvrde kako je inspekcija utvrdila da lokacija izgleda identično kao i prije njihove investicije. Lokalna vlast za problem na Tijatu zna odavno, ali ne miješa se previše.

"Desilo se šta se desilo, netko je uzeo sebi za pravo, više napravio, šta nije trebao, između je nastalo jedno određeno neprijateljstvo, meni je jako žao", rekao je Ante Cukrov, gradonačelnik Vodica.

A nakon Poziva ruševine su i na susjednom otoku Zmajanu. Nicale su drvene kuće, jedna za drugom, gradio se bazen. Naravno, ponovno, bespravno. Inspekcija je naložila: uklanjajte, a vlasnik riješio tako da sje samo srušio kolibu. Ali zato, kamena kuća s bazenom još nije srušena. Doduše, bazen je sada zabetoniran. Gradonačelnik ni o tome nema previše saznanja.

Borba za komadiće raja na Zemlji gotova je. Barem zasad.

VIDEO Čestitke Hrvatskoj na ulasku u Schengen i eurozonu pljušte sa svih strana: Macron se posebno potrudio

I jedan gradonačelnik uputio poziv upomoć

Ponavlja se obrazac poziva u kojima se građani žale na bahatost, nemar, korumpiranost lokalnih institucija. Početkom prosinca dogodio se obrat - poziv upomoć uputio je osobno gradonačelnik Umaga.

Javno je prozvao dvojicu lokalnih poduzetnika za otimačinu 85 hektara državnog zemljišta koje su ogradili i nitko nije mogao ni blizu. Da je ograda nelegalna potvrdili su i iz ministarstva gospodarstva koje je uključeno u cijelu priču.

Je li pravna država išta riješila, Domagoj Mikić pitao je gradonačelnika Umaga Vilija Bassanesea.

"Mi se za naše dobro još moramo izboriti, no postoje pozitivni pomaci. Prije svega sudska privremena mjera kojom je ograda uklonjena i nama je omogućeno da do kraja dovršimo naš najveći europski projekt koji je težak skoro 73 milijuna eura", kazao je gradonačelnik.

Mikića je zanimalo i je li državno odvjetništvo poduzelo što u ovoj priči.

"Postoji prijedlog državnog odvjetništva za brisanje koncesije na pomorskom dobru i gatu, čekamo izvješće državnog inspektorata i u konačnicu sudsku presudu kako bi se nakon 14 godina okončalo ovo uzurpiranje državnog zemljišta", kazao je gradonačelnik.

Zagađeno more u Bakru - pokrenut kazneni postupak

Iz Bakra je stigao Videopoziv Dorijana Curaća o zagađenju mora - nakon što u bakarski zaljev uplove grdosije s rasutim teretom. Zatvaranje prozora pred oblacima najčešće ugljene prašine svakodnevica je mještana Bakra. Tražili su pomoć, upozoravali institucije na pad kvalitete života - dobili samo prazna obećanja. A onda je reporterka Barbara Golja zaronila na dno zaljeva i odnijela rezultate na analizu. Pokazali su da more nije za kupanje. Pa su reagirale i institucije.

"Radi se o tome da me državno odvjetništvo pozvalo na razgovor gdje sam dao izjavu i da je pokrenulo kazneni postupak, to je broj jedan. Broj dva, htio bih se zahvaliti državnom inspektorijatu što se isto odazvao i svaki put se odazove, ali ovaj put malo konkretnije, za more čistoću zdravlje i to sve", kazao je Dorijan Curać.

