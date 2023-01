U povodu istodobnog ulaska u šengen i europodručje Hrvatskoj u nedjelju stižu čestitke iz Europske unije, među kojima i ona francuskog predsjednika Emmanule Macrona.

"Dragi hrvatski prijatelji, dobro došli u europodručje", čestitao je Macron hrvatskim građanima na hrvatskom jeziku.

"Taj korak predstavlja snažan simbol vitalnosti europskog projekta koji nas i dalje privlači i okuplja. Hrvatska je samostalno odlučila da će još više sudjelovati u našoj zajedničkoj europskoj pustolovini. Zajedno ćemo ustrajati u olakšavanju razmjena, putovanja, ulaganja, kretanja kapitala i vještina."

"S vama će eurozona biti još jača u zaštiti naših građana i promicanju naše Europe u svijetu", istaknuo je.

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola poželjela je na Twitteru dobrodošlicu Hrvatskoj u eurozoni i šengenu.

"Dobrodošla Hrvatska u Eurozonu i Schengen. Danas Europa postaje sve snažnija i ujedinjenija. Čestitke Andreju Plenkoviću na provedbi reformi i usmjeravanju zemlje prema integraciji. Europski parlament

pozdravlja sve koji ispunjavaju uvjete za pristupanje EU, Eurozoni i Schengenu", napisala je Metsola na Twitteru.

Europska komisija pozdravlja vijest da je Hrvatska postala 20. zemlja koja je uvela euro riječima: "Zbogom kuna, dobrodošao euro!"

"Danas je Hrvatska postaje 20. zemlja koja je uvela euro! Euro će olakšati putovanje i poslovanje u Hrvatskoj. Također će ojačati makroekonomsku stabilnost i otpornost Hrvatske. Zbogom kuna, dobrodošao euro!"

Predsjednik Kluba zastupnika EPP-a Manfred Weber je na Twitteru napisao da je ulazak Hrvatske u eurozonu i šengen "sjajna vijest".

"2023. počinje sjajnim vijestima naših hrvatskih prijatelja. Čestitke svim građanima Hrvatske i dragom premijeru Andreju Plenkoviću za službeno pridruživanje eurozoni i schengenskom području danas. Jača Hrvatska znači jaču Europu, u interesu svih građana", napisao je Weber.

