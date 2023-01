Cijene je htjela podići i Hrvatska pošta. Inače državna tvrtka, države koja prijeti drugima zbog neopravdanog podizanja cijena. Ako se pita ministra - do poskupljenja neće doći.

Hrvatska pošta u iduće tri godine može poskupjeti svoje univerzalne usluge za 26,5 posto. Odluku o poskupljenju odobrila je Državna regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.



"Ta odluka ne znači automatsko povećanje cijena i unatoč tome što odluka takva postoji, mi moramo poslati HAKOM-u cjenik na odobrenje", kazao je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte.



Iz HAKOM-a ističu kako ova odluka nema veze s uvođenjem eura već da je riječ o njihovoj obvezi da reguliraju monopol koji HP ima na tržištu.

"Upravo ova regulacija cijena košarice univerzalne usluge jedinog davatelja te usluge na neki način stavi u okvire regulacije cijene kako te cijene ne bi bile nepravično visoke", pojasnila je Iva Dvornik iz HAKOM-a.



Iz tvrtke u državnom vlasništvu - pošte trenutačno smiruju situaciju.



"Pokušat ćemo dok god je to moguće cijene ostaviti na razini na kojoj su sada", poručio je Domjančić.

Vlada brza s odgovorom

Iz Vlade stiže odgovor.



"Neće biti povećanja univerzalne usluge u pošti. Tu odluku je HAKOM donio, ali kontaktirao sam predsjednika Uprave, zahtjev je išao još prošle godine i dugo se to pripremalo, ali neće biti povećanja s obzirom na cijelu situaciju koja se trenutno događa", rekao je potpredsjednik Vlade Oleg Butković.



Ali obećanje često bude - ludom radovanje.



"Pratimo uvjete na tržištu, pratimo uvjete našeg poslovanje i u slučaju da se pokaže kako će biti potrebno u narednom razdoblju povećavati cijene, neće odmah prvo povećanje biti u maksimalnom iznosu jer za to doista nema valjanih razloga", rekao je Domjančić.



Poskupljenje se odnosi na pisma do 50 grama - koja dobivamo najčešće u obliku računa i preporučene pošiljke iste gramaže. Građani se već sada teško nose sa svim.

Cijene u telekomima

Pitanje je i hoće li telekomi isplivati u namjeri da svoje cijene prilagode rastu inflacije - nakon što im je HAKOM dao dopuštenje za to.

Tako je Vlada u borbi protiv poskupljenja otvorila još jedan front.



"I s telekomima smo razgovarali, mnogi od njih koriste mjere koje su i njima dobro došle vezano za povećanje električne energije i to desetpostotno povećanje, razgovaramo s njima - još uvijek nemamo konačno, ali najvjerojatnije neće doći ni do toga", kazao je Butković.

