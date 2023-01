U povodu obilježavanja 33. godišnjice osnutka Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u gradu Splitu održala se svečana sjednica. Sjednici je nazočio i predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković.

Nakon obilježavanja 33. godišnjice osnutka Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) medijima se obratio premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Na početku je uputio čestitke članicama i članovima HDZ-a u Splitu i cijeloj Dalmaciji na 33. obljetnici utemeljenja HDZ-a.

"Čestitike Tomislavu Šuti i njegovim protpredsjednicima na izboru za novo vodstvo splitskog HDZ-a i čestitke svim članovima na 33. obljetnici HDZ-a, najveće i najsnažnije i nautjecajnije političke stranke u našem vremenu. U vremenu ostvarenja hrvatske samostalnosti, u vremenu borbe protiv velikosrpskog režima, u vremenu jačanja hrvatske demokracije, u vremenu ulaska u Schengen.,.. Sve su to kapitalni procesi koje su predvodile vlade HDZ-a. A u svemu tome ogroman doprinos dala je i Dalmacija i članovi splitskog HDZ-a", rekao je Plenković.

Nakon toga se osvrnuo na cijene i poskupljenja koja su nastala zbog zaokruživanja cijena.

"Danas je bio izvješće na sjednici Vlade koje su predstavili ljudi iz inspektorata, carinske i porezne uprave. Rekao bih da velika većina nije radila veliko zaokruživanje cijena, ali neki su digli cijene i to za 20 pa čak i 50 posto, a to je protivno zakonu i suprotno dobroj vjeri u poslovanje. Na toj način nastoje naštetiti prije svega građanima slabeći njihov standard, a isto tako ne pridonose sebi, već samo kratkoročno profitiraju", rekao je Plenković.

Ponovio je da su svi mehanizmi tu, da će pažljivo analizirati sve podatke. Naglasio je da je veliki broj aktera vratio cijene nakon političkih poruka i nadzora službi.

Na upit je li ministrica Tramišak dobila objašnjenje za svoju smjenu rekao je da je o toj temi sve rekao prije dva dana.

Na upit ima li Anušić i dalje njegovu potporu, rekao je: "On je potpredsjednik stranke i mi normalno funkcioniramo. Čuli ste njegove izjave".

Zatim se nadodao: "Imamo dva trenutka. Sastanak predsjedništva HDZ-a gdje je stotinjak ugledanih članova meni dalo bjanko potvrdu da provedem promjene u Vladi. Anušić nije bio na tom sastanku. Zatim tu je telefonska sjednica na kojoj su predloženi novi ministri, Anušić je bio za Bačića, a on jedini nije bio za smjenu Tramišak", rekao je Plenković.

"Kad se izglasa povjerenje Branku Bačiću, predložit ćemo novu strukturu izgradnje sustava", rekao je. Naglasio je da je to odvojeno od rada Stožera kojim rukovodi Tomo Medved. "Taj angažman je širi od same obnove, to je puno širi posao", dodao je te podsjetio da je obnova prioritet Vlade u 2023.

"Još nikoga iz oporbe nisam čuo da nam je čestitao", rekao je Plenković o uvođenju eura i Schengenu.

"Kad netko sebi u naslov stranke stavio Domovinski pokret, a glasao protiv ukrajinske obuke, onda jako dvojim o motivima i vrijednosnim odabirima, jeste li za dobro ili za zlo? To su odabiri koji za stranke koje pretendiraju imati domovinski imidž, katastrofalno loši odabiri, to ozbiljne političke stranke ne rade i tu je razlika između HDZ-a i političke sitneži", rekao je Plenković.