Potvrđena optužnica protiv ključnog svjedoka na suđenju Glavašu

Dan nakon emitiranja priče Provjerenog o Krunoslavu Fehiru, ključnom svjedoku u procesu protiv Branimira Glavaša za ratne zločine u Osijeku, potvrđena je optužnica.

Kako je potvrdio Fehirov odvjetnik Bojan Stanojlović, na optužnicu se neće žaliti.

"Danas sam na sudu primio rješenje kojim je potvrđena optužnica javnog tužiteljstva za ratne zločine. Krunoslava Fehira se tereti za kazneno djelo udruživanja i poticanja na izvršenje genocida i ratnih zločina. Ja sam se već dogovorio s njim da ćemo se odreći prava na žalbu zato što želimo što prije u sudnicu", rekao je Stanojlović za DNEVNIK.hr.

Kako kaže, od svjedoka će biti predstavljeni Drago Hedl te sin preminulog Čedomira Vučkovića.

Izvršit će se i uvid u presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2009. godine protiv Glavaša, presudu iz BiH iz 2010. godine protiv Glavaša te presudu Vrhovnog suda RH iz 2010. godine.

"To su samo pismeni dokazi, mi ćemo vidjeti što ćemo još predlagati da se eventualno izvede", nadodao je Stanojlović.

Očekuje se da će Ministarstvo pravosuđa pokriti troškove obrane.

Iz Ministarstva branitelja su pokriveni troškovi magnetske rezonance koja je bila potrebna zbog ciste koju Fehir ima na mozgu.

Podsjetimo, Fehiru u Srbiji stavljaju na teret da je bio pripadnik grupe koja poticala na izvršenje genocida i ratnih zločina. Riječ je o grupi Branimirova osječka bojna (BOB).