Nije Žalac jedina! Službenom karticom plaćala privatne ručkove, pisala prekovremene...

Zagrebački Županijski sud u četvrtak je potvrdio optužnicu protiv bivše ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) Dunje Seiter Šverko zbog isplaćivanja neosnovanih naknada za prekovremeni rad i plaćanja privatnih troškova službenom karticom.

Tužiteljstvo bivšu ravnateljicu optužnicom tereti za zlouporabu položaja i ovlasti i krivotvorenje službene ili poslovne isprave, a suoptuženu voditeljicu računovodstva Suzanu Kos zbog pomaganja u nedjelu, odnosno prikrivanje troškova.

Bivša ravnateljica NSK je prema tvrdnjama tužiteljstva između 2012. i 2015. godine svaki mjesec neosnovano nalagala voditeljici ureda glavnog ravnatelja sastavljanje dokumentacije o prekovremenom radu na njezino ime u kojoj je neistinito prikazano da je ostvarila ukupno više od tisuću sati prekovremenog rada i svojim ih potpisom ovjeravala.

Time je navodno ostvarila nepripadajuću korist od 90 tisuća kuna, dok je knjižnicu oštetila za gotovo 250 tisuća kuna, odnosno oko 33.000 eura.

Osim toga, optužena je da je u istom razdoblju službenom karticom plaćala privatne ručkove i druge osobne troškove, čime je ostvarila dodatnu korist od gotovo 25.000 eura.

Tijekom istrage, Seiter Šverko, koja je sada zaposlena u Državnom arhivu u Rijeci, se branila šutnjom, dok je Suzana Kos iznijela obranu.