U javnost izlazi sve više detalja o tome koliko je obitelj Todorić novaca potrošila na luksuz i privatne užitke.

I dok u javnost izlaze detalji koliko je novca obitelj Todorić potrošila na luksuz i privatne užitke, dan nakon revizijskog izvješća, oglasio se i sam Ivica Todorić na svojem blogu. U njemu je ocjene izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka - nazvao lažnim i tendencioznim. Poručio je kako se time obmanjuje javnost, jer su činjenice, dodaje Todorić, zlonamjerno interpretirane.

Kako i na što je potrošio kredit koji mu je dao Agrokor - Ivica Todorić objašnjava na blogu. Na sve troškove, kaže, plaćen je porez. A ocjene izvanrednog povjerenika nazvao je lažnim i zlonamjernim.

"Točno je da je meni osobno Agrokor d.d. odobrio pozajmicu i transferirao 650 milijuna kuna. No, isto tako je točno da je taj novac istovremenu otišao EBRD-u za isplatu njihovog udjela kada su izašli iz vlasništva čime su otkupljene dionice Agrokora. Također, istina da mi je Agrokor odobrio i pozajmicu od 192 milijuna kuna, kao što je i istina da je taj novac istovremeno transferiran za kamate Pik toggle kreditora. Nijedan euro nije ostao na mojem privatnom računu. Za ove transakcije postoji sva valjana dokumentacija u Agrokoru, i nikakvog skrivanja niti nelegalnih isplata kako insinuira Ramljak nije bilo", poručio je Todorić.

A upravo je Ante Ramljak u ponedjeljka iznio nove detalje... "Gledajte, izgledalo je sve fantastično dok nije puklo", rekao je Ramljak tijekom predstavljanja revizijskog izvješća.

Kako neslužbeno doznajemo, ljetovanje na Ibizi. Skijanje u talijanskoj Alta Badiji. Obiteljska putovanja u Dohu. Na Tajland. Ko Samui..... Sve se to plaćalo novcem Agrokora. U Izvješćima i bilancama računa za sve to - nema. Pokazuju to podaci forenzičara.

Kartica kompanije peglala se i za internet kupovinu inozemnih brendova sve do luksuznog ženskog donjeg rublja. Sve zajedno, na jahte, krstarenja, letove helikopterom Izvješće procjenjuje da je potrošeno milijardu kuna.

"Za to se novaca imalo, za nas radnike se nije imalo"

A da rastrošnost nije novost za emisiju Provjereno pričala je i blagajnica Konzuma. Raditi za tu kompaniju nekad je, kaže, bila čast. Sve do jedne godine.

"Tada je njegova snaha slavila rođendan u Dubrovniku, to nećemo svi djelatnici zaboraviti. Tada nam je ukinut regres, smanjen regres na 1200 kuna, jer je rekao da nema novaca. Tri hotela su se iznajmila, kavijari, šampanjci po dvije tisuće kuna, znači svim gostima je bio smještaj plaćen, znači za to se novaca imalo, za nas radnike se nije imalo", ispričala je u rujnu za Provjereno blagajnica Andrea.

Helikopter Bell s prijeđenih tri tisuće sati leta, kao i jahta Jana duga 23 metra s kojom je obitelj Todorić plovila 11 godina imovina su tvrke licitirana su za prodaju. Kao i Vila Castelo i brojni automobili. Tvrtka je vlasnik i lovišta u Moslavini. Jedino što je u vlasništvu obitelji su Kulmerovi dvori.

Financijski stručnjaci ne spore korištenje imovine privatne tvrtke u privatne svrhe, ako se regularno plaća i prijavljuje, što ovdje nije bio slučaj. Forenzičari istragu nastavljaju.



