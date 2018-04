Bivši izvanredni povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak, održao je predavanje za pedesetak ljudi na temu Agrokora. Predavanje je organizirao Rotary klub Split.

Pravi javni nastup nakon odlaska s mjesta izvanrednog povjerenika Ante Ramljak nazvao je ''Moja priča''.

''Analiza je pokazala da u kompanijama dobavljačima Agrokora, prvenstveno Konzuma, samo u Hrvatskoj radi 180.000 ljudi. Procjena je bila da bi pokretanjem stečaja, u 15 dana, 30.000 ljudi ostalo bez posla. Pet manjih banaka bi vjerojatno otišle u likvidaciju a imale su 1,5 milijardi eura osigurane štednje. Vratili bi se u recesiju'', rekao je Ramljak na predavanju, prenosi Slobodna Dalmacija.

Pojasnio je da se tadašnji stečajni zakon nije mogao primijeniti, jer je propisivao da se sve obveze dospjele tog dana ne smiju isplatiti, a vjerovnici se namiruju iz stečajne mase kompanije. Lex Agrokor kaže da možeš platiti ako procijeniš da je to sistemski rizik za poslovanje. To je razlog zašto se išlo na poseban zakon.

''Vlasnik je sam došao na Trgovački sud i prijavio se na taj zakon. Očito nije imao izbora. Više mu ni Sberbanka, s kojom je pregovarao, nije vjerovala. U dramatičnim trenucima uoči Uskrsa, sjećam se, Ivica Todorić je došao i molio tri stvari – kupite meso, kupite voće i povrće i potjerajte Alvareza'', kazao je Ramljak.

Na predavanju je istaknuo da kompanije nisu loše poslovale. ''Čak i taj nesretni Konzum je dobra kompanija ako mu vlasnik ne uzima novac i ne financira druge poslove. Novac se trošio na nepotrebne projekte, potpuno neisplative investicije. Treba vidjeti Belje, to je turizam a ne poljoprivreda. Šteta što to nismo reklamirali. Uloženo 100 milijuna eura a neisplativo. Agrokor je bio sustav koji se širio bez plana, ukupno vezanih 150 kompanija. Ali, 20 glavnih je bilo operativno jako dobro. I njih se zadužilo. Čak 95 posto duga svih banaka, oko 3,5 milijardi eura, bilo je na Agrokoru, a on je prazna školjka, imao je samo upravu. Struktura nagodbe? Simulirali smo situaciju stečaja'', rekao je Ramljak.

Odgovarajući na upite prisutnih, Ramljak je rekao da će oko 70 posto svih potraživanja na kraju biti otpisano, naglašavajući da su zakazale baš sve institucije države. Na pitanje kako je Todorić dobivao silne kredite, odgovorio je da nije išao toliko daleko u prošlost, a o jamstvima koja su nekoliko puta veća od vrijednosti tvrtki pojasnio je da procedura izdavanja jamstva nije bila poštovana i to je zakonski problem onoga tko je proceduru kršio a ne onih koji su kredite davali.

''Što se tiče krajnje sudbine kompanije, uvjeren sam da će banke na kraju prodati cijeli holding'', zaključuje Ramljak.