Ivica Todorić je u novoj objavi na svom blogu ustvrdio da je sve što je radio bilo u namjeri da Agrokor i povezana društva ostvare bolje rezultate.

"Tvrdim da je sve što sam radio bilo u namjeri da Agrokor i sva povezana društva ostvare što bolje rezultate. Decidirano navodim da nisam niti prikrio niti prisvojio niti jedan jedini euro. Moja savjest je apsolutno čista", poručuje Ivica Todorić, vlasnik Agrokora, u novoj objavi na blogu.

"Niti u jednoj od situacija za koje me se ovako javno i olako proziva nisam postupao sa namjerom bilo kakvog prikrivanja ili prisvajanja novca. To na koncu nije niti utvrđeno. Sav novac koji je u vidu pozajmica dostavljen na moj račun ili račune mojih tvrtki nije utrošen za moje potrebe već za financiranje obveza Agrokora", kaže Todorić, dodajući da su dosad u pitanje dovedena sva pravna načela kojima se treba osigurati vladavina prava, od presumpcije nevinosti do javnog prozivanja za kriminal od strane najviših državnih dužnosnika.

"Mene se već optužuje i proskribira kao osobu koja je otuđila silan novac iako to ne proizlazi niti iz jedne činjenice utvrđene tijekom postupka revizije. U nalazu revizije izrijekom je navedeno da su tijekom revizije uočene određene nepravilnosti te da će međunarodna tvrtka specijalizirana za forenziku tek istražiti da li se radi o nezakonitim radnjama. I ja sam suglasan da se moje poslovanje provjerava po nezavisnim, stručnim i objektivnim istražiteljima jer sam uvjeren da niti jednu nezakonitu radnju neće pronaći jer ja nisam radio nezakonito. Unatoč zlonamjernih interpretacija bilanci, siguran sam da će istina biti u moju korist", zaključuje Todorić na svom blogu.