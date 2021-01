Čovjek koji je u nedjelju popravljao krov je pao i preminuo. Hitna je dojurila, no nije mu bilo spasa.

''Popravljao je rupe na dimnjaku na krovu, on je pao.. Ja nisam baš tu, ja sam tražio crijep'', prisjetio se Goran Domitrović iz Petrinje.

''Vidio sam da su čovjeka oživljavali, na zemlji'', kazao je susjed Ivica. 59-godišnji muškarac došao je iz Vrbovskog pomagati obitelji u obnovi. No još se utvrđuje je li za njega koban bio sam pad.

''Budući da je familija kod koje je bio kazala kako je isti tlakaš i da ima zdravstvenih problema. Tako da u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću znati uzrok smrti sve dok se ne obavi mrtvozornička obdukcija'', zaključio je Luka Pešut iz PU sisačko-moslavačke.

Ovo je itekako opasan teren, upozoravaju službe. Do sada je ozlijeđeno i šestero vatrogasaca. ''Apeliram na sve građane da ne idu u neadekvatnoj obući, da ne idu, posebno sada kada kiša pada i očekuje se snijeg, evo u narednom tjednu, da zaista ne idu sami da ne popravljaju nego da sačekaju stručne službe'', uputio je apel Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

U bilo kakvo pomaganje na terenu, vatrogasci traže da se ide organizirano. Njima trenutno pomaže 149 volontera. Na svemu je zahvalna i Ivana Švragulja iz Petrinje. ''DVD Šestine koje su skinuli vješto ostatke dimnjaka s krova. Bad Blue Boysima Zaprešić, oni su se samo stvorili,, bili su začas na krovu i stavili najlon. Dva dana poslije opet je došla ekipa. Ja nisam stigla zakuhati kavu, oni su već skinuli najlon i stavili crijep'', prisjetila se Švragulja.

I u selu Strašnik volonteri uskaču. Potres je otkrio o koliko se lošoj gradnji radi. Kuća je obnovljena nakon rata 1998. godine. ''Raspada se jer su loši cementi, radili su s vapnom dolje pod. Kvaliteta je nikakva, željeza uopće ni nema u temeljima. Samo deka'', kazao je Miroslav Marinović.

Za lošu obnovu je, kažu mještani Strašnika, zaslužna država. Na ovakav način je samo ovdje obnovljeno 100 kuća. ''Svatko će se prepoznat tko je to gradil i šta je napravil. To je sad problem najveći ljudima. Da je to napravljeno kako bi trebalo biti napravljeno, ne bi niti jedna kuća pala, kao što nisu porušene ove stare kuće koje su građene prije rata'', izjavio je volonter Tomislav Perković.

Ravnateljstvo Civilne zaštite: Ili zovite ili zahtjev za dodjelu kontejnera šaljite na gmail

Ministar Beroš: ''Zgrada bolnice u Petrinji neupotrebljiva je, neće se moći brzo osposobiti"



No, uz sve, ima posla i za epidemiologe. Korona se pojavila u prihvatnom centru u Sisku. ''Pacijent je izmješten u bolnicu kako treba, a svi kontakti su propisani stavljeni pod zdravstveni nadzor. MI ćemo jasno ove dane raditi puno brzi antigenskih testova, klasterirati pozitivne i postupati po pravilima struke'', zaključio je epidemiolog Inoslav Brkić. Od ponedjeljka se uspostavlja drive in testiranje u Sisku, a od utorka u Petrinji.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr