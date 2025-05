Ubijaju ih glađu: Palete s hranom za bebe stoje na granici, a i to je tek kap u moru

Nakon11 tjedana potpune blokade, izraelska vlada pod vodstvom Benjamina Netanyahua popustila je pod međunarodnim pritiskom. Od početka ovoga tjedna, prvi kamioni s humanitarnom pomoći konačno su dobili dozvolu za ulazak u pojas Gaze.

Prema izraelskoj koordinacijskoj agenciji COGAT, između 20. i 22. svibnja ukupno 198 kamiona prešlo je granični prijelaz Kerem Shalom – jedini trenutno otvoreni prijelaz između Izraela i pojasa Gaze. Kamioni prevoze osnovne potrepštine: brašno za pekare, hranu za bebe, medicinsku opremu i lijekove.

Netanyahu izjavio je da je ovo popuštanje važno radi "očuvanja međunarodne podrške". No broj kamiona koji ulaze u Gazu daleko je ispod potrebnog. Tijekom privremenog primirja početkom godine, dnevno je ulazilo i do 600 kamiona pomoći. Sada, uz 100 vozila dnevno, humanitarne organizacije upozoravaju – to je tek kap u moru.

Brašno za pekare, ali bez goriva

Prvi kamioni Svjetskog programa za hranu (WFP) uspjeli su tek u noći između srijede i četvrtka dostaviti brašno nekolicini pekarnica.

"Uspjeli smo podijeliti prvu pomoć u Gazi. To je tračak nade, ali je i suviše malo s obzirom na potrebe. Potrebne su stotine kamiona dnevno. Oni stoje spremni iza granice", izjavio je za DW Martin Frick, šef njemačkog ogranka WFP-a.

Zalihe hrane i osnovnih potrepština postoje – samo ih je teško isporučiti. WFP u Egiptu, Jordanu i Izraelu drži više od 116.000 tona hrane što je dovoljno da se milijun ljudi hrani četiri mjeseca. Prema podacima UNRWA-e, oko 3000 potpuno natovarenih kamiona spremno je za polazak.

Međutim, na graničnom prijelazu Kerem Shalom pošiljke se moraju pretovariti, što dodatno usporava proces. Kamioni UN-a potom čekaju odobrenje izraelske vojske za kretanje, a ako ono bude povučeno, konvoji ostaju na mjestu. Dok se birokracija odvija, palete s hranom za bebe i brašnom stoje, a pučke kuhinje na sjeveru Gaze ostaju bez osnovnih namirnica.

Tko je uključen u pomaganje?

Agencija UNRWA i dalje ima ključnu ulogu u logistici – upravlja prihvatilištima i konvojima. WFP opskrbljuje brašno i upravlja s 25 pekarnica, iako su krajem ožujka gotovo sve morale zatvoriti zbog nedostatka goriva. Prve pekarnice ponovo su proradile tek 22. svibnja.

UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija šalju cjepiva, kirurški materijal i specijaliziranu hranu, a podršku pružaju i Crveni polumjeseci Egipta, Jordana, Katara, Emirata i Turske, kao i Međunarodni odbor Crvenog križa i brojne međunarodne nevladine organizacije.

Bilateralna pomoć iz EU-a i SAD-a također čeka – jer svaka pošiljka mora proći izraelsku inspekciju. Istovremeno, izraelska vlada u suradnji s američkim firmama planira izgradnju tzv. "sigurnih centara" u južnom dijelu Gaze, gdje bi privatne sigurnosne tvrtke preuzele raspodjelu pomoći. UN taj model odbija kao nepravedan.

Pomorski koridor "Amalthea", otvoren pod vodstvom Cipra, nakon izraelskog napada na konvoj humanitarne organizacije World Central Kitchen u travnju više ne funkcionira. Iako je 17. ožujka prvom pošiljkom dostavljeno 100 tona hrane, operateri su nakon napada povukli sve buduće pošiljke.

Američka vojska postavila je u svibnju pontonsku luku ispred Gaze. Planirano je bilo 90 do 150 kamiona dnevno, no do sada je dopremljeno oko 9000 tona pomoći. Zbog vremenskih nepogoda, sigurnosnih prijetnji i pljački, 17. svibnja Pentagon je službeno objavio prekid misije.

Ni civilne inicijative nisu prošle bolje. Brod Conscience iz flote "Freedom-Flotilla-Koalition" pogođen je 2. svibnja dronovima kod Malte, nakon čega se morao vratiti. Od tada nijedna civilna pošiljka nije stigla do Gaze morskim putem.

Gdje je Gaza danas?

Prije potpunog prekida isporuka 2. ožujka, više od dvije trećine stanovništva pojasa Gaze ovisilo je o humanitarnoj pomoći. Danas, prema analizi FAO-a, čak 93 posto stanovništva – odnosno 1,95 milijuna ljudi živi u uvjetima ozbiljne prehrambene nesigurnosti. Oko 244.000 ljudi nalazi se u najtežoj fazi – fazi 5, koja odgovara uvjetima gladovanja. Još 925.000 ih je u fazi 4 odnosno izvanrednom stanju.

S matematičke strane, Gazi je svakodnevno potrebno oko 1300 tona hrane za osiguranje osnovnih 2100 kilokalorija dnevno po osobi. Budući da jedan kamion prevozi oko 25 tona, samo za prehranu je potrebno barem 50 do 60 kamiona dnevno. Kada se tome dodaju voda, lijekovi i higijenske potrepštine – potrebno je najmanje 500 kamiona dnevno.

Ako broj ostane na trenutačnih stotinjak, a distribucija ostane ovako usporena, pojasu Gaze u narednim tjednima prijeti glad.

