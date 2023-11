FOTO "Opkolit ćemo Gazu u roku od 48 sati", poručio IDF: SAD poslao nuklearnu podmornicu

Pratite iz minute u minutu:

6:50 IDF je poručio da će snage u pojasu Gaze potpuno opkoliti Gazu u roku od 48 sati i započeti borbe unutar grada. Cilj operacije bit će doći do Hamasovih operativaca koji su potisnuti u grad, te uništiti tunele i Hamasove vojne i civilne institucije.

6:40 Šef CIA-e William Burns stigao je u Izrael, piše The New York Times. Očekuje se da će Burns razgovarati o nastavku borbi protiv Hamasa i o pitanju otetih.

6:37 Američka vojska objavila je priopćenje u kojem kaže da je podmornica s navođenim projektilima stigla na Bliski istok.Središnje zapovjedništvo SAD-a objavilo je u nedjelju na društvenim mrežama da podmornica na nuklearno pogon klase Ohio ulazi u područje Bliskog istoka.

