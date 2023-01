Nakon maratonskih pregovora postignut je dogovor u Zagrebu. Izbjegnut je veliki štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga. Radnici će dobiti veće plaće, a građani veće račune. Nešto poslije 17 sati počeo je posljednji sastanak predstavnika sindikata i uprave Zagrebačkog holdinga. Radi se o sastanku na kojem će proces mirenja završiti.

Nakon maratonskih pregovora dogovor je postignut. Izbjegnut je veliki štrajk zaposlenih u Zagrebačkom holdingu.

Jesu li vozači zadovoljni postignutim, reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić pitao je Miljenka Gočina iz Sindikata hrvatskog vozača.

"Zadovoljni smo ishodom i time što su obje strane pokazale razumijevanje, našao se kompromis i rješenje kojim je prekinuta agonija koja je bila iscrpljujuća, dugo je trajala i nije bila nimalo jednostavna", rekao je.

"Teško je pregovarati kad se pregovara za velik broj radnika, iznosi su jako veliki i nije bilo jednostavno kad se sve zbroji jer su iznosi jako veliki. Ovim putem zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pregovorima, dali svoj doprinos i koji su pokazali razumijevanje i na kraju - čijom smo zaslugom došli do kompromisnog rješenja", kazao je Gočin.

Radnicima povišica od dvadesetak posto

A koplja su se, ističe Gočina - lomila oko svega. "Ako se razgovara o božićnici i traži povećanje od 100 kuna, kad se pomnoži s brojem radnika na koje se ona primjenjuje - iznosi su jako veliki", rekao je.

"Isto tako, prijepor je bio oko toga - poslodavac si je želio olakšati poslovanje, pa je pokušao izbjeći postizanje suglasnosti sindikata kod novih sistematizacija radnih mjesta. To su jako velika pitanja. U mnogim kolektivnim ugovorima takva pitanja ni ne postoje, ovdje smo ih uspjeli sačuvati", dodao je.

Zaposlenici će povišicu osjetiti, ističe Gočin. "Svaki radnik trebao bi osjetiti povećanje za dvadesetak posto kad se sve zbroji - povećanje koeficijenta, osnovice, dio stalnih dodataka, neoporezivih iznosa i ostalog", objasnio je.

Poskupljenje dijela komunalnih usluga

Sve se više govori o poskupljenju pojedinih komunalnih usluga. No, je li o tome bilo riječi i na pregovorima?

"Kad sam rekao da su kolektivni pregovori bili jako teški, to sam i mislio. I sindikati su građani ovog grada, i predstavnici sindikata i radnici na koje se odnose te cijene i sve ostalo ako dođe do povećanja cijena. Ne mogu govoriti o tome, nije se u pregovorima govorilo o tome koliki su to stvarni troškovi", pojasnio je Gočin.

Novi sastanak s radnicima Čistoće: "Nadam se da nam neće biti potrebne bilo kakve sindikalne akcije, uključujući štrajk"

Na pitanje trebaju li građanima stići manji računi jer nisu imali adekvatnu uslugu tijekom posljednjeg razdoblja, Gočin navodi da vjeruje kako će građani pokazati razumijevanje.

"Mislim da građani to neće sporiti i da će pokazati razumijevanje jer su i dali podršku tim ljudima. Velik dio građana ima nekoga tko je zaposlen u Holdingu", rekao je Gočin.

Cijeli razgovor poslušajte u videoprilogu.

