Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević postigao je dogovor s radnicima Čistoće kojim je završen njihov štrajk. Međutim, otpad se na zagrebačkim ulicama zbog štrajka nagomilao, a o toj je temi s Miroslavom Ljubićem, vozačem Čistoće, razgovarala reporterka Matea Ćorić.

Nakon što se danima u Zagrebu nije odvozio otpad, gradonačelnik Tomislav Tomašević postigao je dogovor s radnicima Čistoće i oni su se vratili na posao, ali će morati nadoknaditi velik zaostatak jer se smeće nagomilalo.

O tome je s vozačem Čistoće Miroslavom Ljubićem razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić, koja ga je na početku pitala kako će se riješiti zaostatak koji je nastao.

"Ubacit ćemo u petu brzinu i sumnjam da se neće počistiti. Svi su uz nas: i građani i kompletna operativa. Nadam se da ćemo se već u ponedjeljak ili utorak vratiti u normalu", odgovorio je.

Ćorić ga je zatim pitala koliko će radnicima trebati da pokupe jednu hrpu smeća koja se nagomilala oko kontejnera.

"U normalnim uvjetima to bi bilo pet do šest minuta. Međutim, kada sve vrećice morate ručno prenositi do vozila na cesti i čekati da se promet smiri, onda to traje 15-20 minuta", rekao je Ljubić.

Odgovorio je i na pitanje o pregovorima s gradonačelnikom Tomaševićem.

"U principu sam zadovoljan zato što smo se vratili na posao, što smo otprilike shvatili da poslodavac ima razumijevanja za naše probleme. To će krenuti jednim drugim tokom, i dogovori i pregovori, ali i sam odnos prema izvršnoj službi u ovoj firmi", rekao je.

Komentirao je i Tomaševiću odluku da pomogne očistiti grad. Ćorić ga je, naime, pitala što su mu o tome rekli radnici s kojima je izašao na teren.

"U principu su zadovoljni. Sami su radnici inzistirali da ode s njima da vidi kako to izgleda na ovoj hladnoći. Još nije -10, tek su tri stupnja, ali da čovjek vidi s čim se radnici susreću na poslu. I sam se uvjerio u stanje. Nije mogao sto posto sudjelovati, ali je pomogao", rekao je Ljubić.

Na kraju razgovora uživo je otkrio kako su za gradonačelnika pronašli odgovarajuće radno odijelo.

"To su odijela koja su kod nas u skladištu. Novih odijela ima jer uvijek dolaze novi radnici, a dogodi se da se odijelo starih radnika podere i da se ne može zašiti pa se dobije drugo. Srećom smo imali njegov broj", rekao je Ljubić.

