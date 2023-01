Tijekom vikenda nastavljeni su pregovori Uprave Zagrebačkog holdinga sa svim sindikatima te gradske tvrtke. Među pregovaračima su i sindikati radnika Čistoće koji se nadaju dogovoru o svim njihovim zahtjevima kako bi se spriječila nova obustava rada.

Glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave Dinka Živalj najavila je za nedjelju objavu najnovijih informacija o pregovorima i procesu mirenja Uprave sa sindikatima Zagrebačkog holdinga, uključujući i sindikat radnika Čistoće.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je rekao kako je prihvaćena većina zahtjeva sindikata te su se radnici Čistoće vratili na posao, no ostalo je još nekoliko zahtjeva o kojima će se pregovarati.

Počeli pregovori radnika Čistoće i Holdinga: Ostalo je još 6 spornih točaka

Živalj je objasnila kako proces mirenja nisu "tajni pregovori", kako se moglo čuti, što prema njezinim riječima unosi "nemir među radnike i javnost", te objašnjava:

"Mirenje Uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga dio je zakonom definirane procedure slijedom izostanka dogovora o dodatku Kolektivnom ugovoru koji su vođeni krajem prošle godine između sindikata i Uprave Holdinga".

Tomaševiću, nisi se ti obukao u čistača ulica, nego u Bandića

"Sindikati su tražili linearno povećanje plaća (jednako za sve zaposlenike), a Uprava Holdinga inzistirala je na tome da zaposlenici s najmanjim primanjima dobiju najveću povišicu. Slijedom toga je Uprava prošli mjesec donijela jednostranu odluku o povećanju plaća i naknada za prosječno 7,5 % - od 13 % za one s najnižim primanjima do 5 % za one s najvišim. Nakon toga su sindikati pokrenuli proces mirenja, koji je započeo ranije ovaj mjesec i koji sada teče sukladno zakonskoj proceduri. Mirenje je zakonom definirano kao povjerljiv proces, a vodi ga ovlašteni miritelj. Sve se odvija po jasno definiranim pravilima. Svi su predani dogovoru", priopćila je Živalj.

Izjave su najavljene za 11 sati, pratite ih uživo na portalu DNEVNIK.hr.