Maloljetnik koji je stradao od strujnog udara na željeznici u Slavonskom Brodu operiran je u Klaićevoj bolnici u Zagrebu i u indicuiranoj je komi. Liječnici intenzivno prate njegovo stanje. Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković provjerila je koje su sve posljedice na ljudski organizam uslijed strujnog udara.

Dječak koji je preživio strujni udar na vagonu na intenzivnoj je njezi na respiratoru jer polovica tijela prekrivena je teškim opeklinama. Liječnici budno prate stanje, vrijeme je ključno.

"25 tisuća volti koji prođu čitavim tijelom je vitalno ugrožavajuća ozljeda, posebice prvih dana, tjedana kad su moguće komplikacije, ne samo ozljede kože i potkožnog tkiva nego i drugih organskih sustava", objasnio je ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb Goran Roić.

Oporavak će biti dugotrajan.

"Stabilizirati pacijenta, nakon 8-12 dana slijedi nadomještavanje opečenog tkiva kože i potkožnog tkiva novim tkivom, bilo transplantacijom, ili umjetno uzgojenom ili donorskom kožom", dodao je.

Nije potrebno dodirnuti žice

Za nastanak strujnog udara čak nije potrebno ni dodirnuti žice - udaljenost od dva metra od svih dijelova kontakne mreže pod naponom je dovoljna. Visok napon i temperatura potom prolaze kroz tijelo.

Posljedice ovise o naponu i jakosti, teške ozljede podrazumijevaju, ne samo kožu i potkožno tkivo, već i unutarnje organe - ozljede srca i respiratornih organa.

"To su opekline koje zahvaćaju dublje dijelove, mišiće, kosti, živce, krvne žile. Sve se to događa u malom rasponu vremana - i opeklinske ozljede i lomovi kao posljedica snažnih kontrakcija mišića i promjene što se tiče električnih impulsa u srcu", objašnjava Darko Sinjeri, liječnik hitne medicine u Zagrebu.

"Potrebna edukacija"

Električni vodovi iznad vagona imaju napon od 25.000 V, što je 113 puta više nego kućanski uređaji. Putnici su zgroženi.

"Strašno, pa trebala bi dodatna edukacija i u školama dodatne mjere opreza", navodi Dominik. "Možda bi trebao postojati nekakav znak da se to ne smije pa da se ubuduće ne događa", dodaje Božena.

"Možete ne znam kako čuvati željeznicki kolodvor, ako je netko nastrojen, on će to napraviti. Edukacija 100 posto od kuće, pa škole. Meni je žao djeteta da mu se to desilo, možda će platiti životom, ali to nije prvi ni zadnji puta", kazala je Dijana.

U posljednjih šest godina, šest osoba je poginulo od posljedica strujnog udara na pruzi, deset je teško ozlijeđeno. Od 15 nesreća, 13 se dogodilo zbog penjanja na vagone.

