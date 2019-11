Hrvatska se u srijedu borila s udarima do sada najjačeg olujnog juga. Ima ozlijeđenih, šteta na imovini je velika, a ponegdje je i zamućena voda za piće.

U Dubrovniku je u srijedu u istom satu padala tuča i pojavila se pijavica. U Splitu je zabilježena najviša razina mora od 1955. I stari dio Omiša bio je pod vodom.

"Ekipe su na terenu od jučer, cijeli dan, pa cijelu noć, a evo i danas", rekao je Višeslav Pešić, zapovjednik Vatrogasaca Omiš.

Tijekom noći poplavljeni su i podrumi Dioklecijanove palače.

Šteta diljem obale

Materijalna šteta zbraja se na cijeloj obali. Poplavljeni su gotovo svi gradovi u Istri i na Kvarneru, od Umaga do Rijeke.

U Istri bez struje

U Istri su neka kućanstva ostala bez struje.Zbog obilne kiše poplavila je riječka tržnica, a more se do jutra nije povuklo. Prodavači su improvizirali male mostove za kretanje tržnicom. A tek su rijetki uopće otvorili štand. U Istri su vatrogasci na terenu bili velik dio noći i odradili više od 50 intervencija. I u idućim danima ostaju u pripravnosti.

Prokuhavanje vode

U srijedu navečer vrijeme se u Dalmaciji smirilo. No kao i nakon svake obilne kiše posljednjih godina, u Splitu je trenutno na snazi preporuka prokuhavanja vode za ugrožene skupine građana.

Voda je tijekom poslijepodneva poprimila gotovo pa smeđu boju. Od gradske tvrtke pokušali smo saznati je li voda i dalje ispravna za piće i za ostale skupine građana. Neslužbeno su nam kazali da se voda, iako smeđa, može piti. No kako je radno vrijeme osobe koja nam može dati konkretnu informaciju do 15 sati, službenu informaciju građani će morati pričekati do sutra.

Spašavali svjetioničara

HGSS i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u srijedu poslijepodne s Palagruže su spasili svjetioničara koji je pao i slomio ruku kada je iz podivljalog mora pokušao spasiti svoj brod. Pravo je čudo što u posljednja dva dana u Dalmaciji nije bilo i više ozlijeđenih.

U četiri dalmatinske županije vatrogasci su reagirali više od 400 puta. Samo u 24 sata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bili su pozvani na intervenciju 150 puta. Velika je i materijalna šteta. More je ušlo u stotine obiteljskih kuća, u poslovne prostore jer građani očito nisu bili spremni za ovakve vremenske uvjete.

Val visok kao zgrada od četiri kata

Pokraj otočića Sveti Andrija u utorak u 16 sati izmjeren je najveći val ikad na Jadranu. Maksimalna visina vala iznosila je 10,87 metara. Primjerice, visok je kao gotovo 6,5 osoba prosječne visine 1,70 metara Ili kao zgrada od četiri kata

Stručnjaci iz Hidrografskog instituta, koji su ga i izmjerili, kažu da je stanje mora bilo "6", u prijevodu - uzburkano. Za takvo je stanje inače karakteristična značajna visina vala od 4 do 6 metara, a ovaj rekorder došao je iz smjera jugoistoka.

Ciklona u kombinaciji s plimom

Meteorologinja Damjana Ćurkov objasnila je uzroke olujnog nevremena.

„Duboka ciklona koja se iz Sredozemlja premjestila na Jadran donijela jako olujno i orkansko jugo koje je u kombinaciji s plimom podiglo razinu mora i zato su poplavljene mnoge rive i objekti u njihovim blizinama“, rekla je meteorologinja Ćurkov.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr