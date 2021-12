Od travnja iduće godine - računi za struju i plin bit će veći. Vlada je potvrdila da će doći do poskupljenja, a koliko će to poskupljenje biti – ministar gospodarstva Tomislav Ćorić – kaže još se ne može izračunati.

A od travnja iduće godine - računi za struju i plin bit će veći. Vlada je potvrdila da će doći do poskupljenja, a koliko će to poskupljenje biti – ministar gospodarstva Tomislav Ćorić – kaže još se ne može izračunati. Usvojena je uredba kojom se povećava udio koji Hhvatski operator tržišta energije otkupljuje od proizvođača, s 40 na 60 posto. Ministar ističe - time se utječe na to da ne dođe do prevelikog povećanja cijena električne energije.

Ćorić naglašava da su europska i svjetsko tržište doživjeli bum cijena energenata, kako nafte i plina, pa i električne energije.

"Ovo je jedan od alata koji unaprijed poduzimamo kako bi cijena električne energije na proljeće 2022. ostala u nekim normalnim okvirima. To ne znači da neće doći do poskupljenja, ali Vlada na ovaj način utječe da to poskupljenje ne bude eklatantno", kazao je Ćorić.

