Iako smo doista daleko od tog, moguće je da u drugoj polovici sljedećeg tjedna po koja pahulja zaleprša i u nizinama. Naime, nakon zatopljenja, slijedeću srijedu je moguće i jače zahladnjenje s oborinama.

U polju visokog tlaka danas sunčanije na zapadu zemlje nego na istoku gdje je čak bilo i malo kiše. Sunce na moru nije nikakva novost, osobito uz buru. Prizemno pod utjecajem anticiklone bit ćemo i za vikend, s tim da nam se sa sjevera polako spušta i visinska dolina zbog koje će s nedjelje na ponedjeljak mjestimice i kišiti. Ozbiljnija promjena vremena izgledna je u drugoj polovici sljedećeg tjedna, kad se očekuju i oborine i osjetno zahladnjenje pa nije isključeno da bude i snijega. No o tom potom. Prvo sljedećih dana toplije.

Očekuje nas pretežno sunčano jutro, u unutrašnjosti mjestimice s maglom i mrazom. Na Jadranu će prevladavati vedro. Puhat će slaba do umjerena, samo na početku još mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Za jutarnje sate na snazi je žuta razinama Meteoalarma. Minimalna temperatura, u kopnenim krajevima će biti između -3 i 2, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva. Uz buru će se na moru i sutra ujutro činiti nešto hladnije nego će to pokazivati termometri.

Poslijepodne će na kopnu prevladavati sunčano, uglavnom bez vjetra, uz temperaturu oko 9 stupnjeva.

Slično i Slavoniji i Baranji. Većinom sunčano i svakako ugodnije nego danas. Najviša dnevna temperatura i ovdje će biti oko 9, 10 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj, a poglavito na sjevernom Jadranu sutra će biti dosta sunca. Na moru će vedro vrijeme i prevladavati. Bura će oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Dnevni maksimum temperature, u gorju oko 8, a na sjevernom Jadranu 15 ili 16 stupnjeva.

I u Dalmaciji će sutra prevladavati sunčano, većinom uz slabu do umjerenu buru, osobito poslijepodne. Ovdje će biti i najugodnije, odnosno najtoplije, uz dnevni maksimum temperature od 15 do 17 stupnjeva.

U nedjelju prema kraju dana će se postupno naoblačiti, a u noći na ponedjeljak bi mjestimice moglo pasti i malo kiše. Potom promjenjivo, uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja te tu i tamo i dalje uz mogućnost za kišu. Uz južinu toplije, ali samo do srijede iza koje je izgledno novo zahladnjenje.

I na Jadran u nedjelju stiže postupno naoblačenje, a do kraja dana na sjeverni Jadran i kiša. Potom promjenjivo, a kišni oblaci će se u ponedjeljak premještati južnije, pa će kiše biti uglavnom u Dalmaciji. Nastavak tjedna i na more donosi izmjenu sunca i oblaka, južinu, te povremene oborine. No bit će toplije.

Prema trenutnim izračunima u prvoj polovici sljedećeg tjedna toplije, potom od četvrtka osjetno hladnije. Bit će i oborina, nekom kiša, a nekom s tom novom frontom stiže i snijeg. No prije tog, srećom sunčan vikend.

