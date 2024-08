HERA odredila nove cijene plina: Građane bi moglo dočekati neugodno iznenađenje

Upravno vijeće Here u četvrtak je utvrdilo nove cijene plina u javnoj opskrbi, a neslužbene računice pokazuju da bi plin građanima početkom listopada mogao poskupjeti od 20-ak do 30-ak posto, a hoće li to poskupljenje ipak biti manje i koliko ovisit će o mjerama Vlade.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) danas je na svojim internet stranicama objavila da je na sjednici Upravnog vijeća "donijeta Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2025.", a koja će biti objavljena u Narodnim novinama.

Bez ikakvih obrazloženja o novim cijenama plina u javnoj opskrbi, Hera je u priopćenju samo objavila link na samu odluku, koja sadrži tablice s iznosima tarifnih stavki za svako od 30-ak distribucijskih područja.

U odnosu na važeće tarifne stavke, koje su formirane na temelju Vladinih mjera, nove cijene ne sadrže nikakve subvencije, a neslužbeni izračuni pokazuju da bi takve cijene od listopada bile više 20-30 i nešto više posto.

Usporedba također pokazuje da je na taj rast ponajviše utjecao rast nabavne cijene plina. Naime, nabavna cijena plina do sada je iznosila 26,40 eura po megavatsatu (MWh), a po novome „skače“ na 37,50 eura/MWh, što je porast za 42,5 posto.

Uz trošak nabave, krajnja cijena plina sadrži i trošak distribucije (koji Hera određuje zasebno za svako distribucijsko područje), te trošak opskrbe, koji je određen za sva distribucijska područja temeljem provedenog javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

A temeljem tog natječaja opskrbljivač u obvezi javne usluge na području grada Zagreba od listopada će biti tvrtka Međimurje plin, koja će do kraja ove godine plin građanima, ne bude li subvencija, prodavati po cijeni od 0,0522 eura po kilovatsatu (kWh). To je, pak, za 26,7 posto viša cijena od dosadašnjih 0,0412 eura/kWh, u koju su uključene i subvencije Vlade.

Do sada je opskrbljivač u javnoj usluzi za područje Zagreba bila Gradska plinara Zagreb – Opskrba, koja je također bila i opskrbljivač i na području Rijeke. No, temeljem nedavnog natječaja opskrbu u javnoj usluzi na području Rijeke početkom listopada ponovno će preuzeti riječka tvrtka Energo, za koju je Hera utvrdila cijenu od 0,0584 eura/kWh, što je za 22,2 posto više od dosadašnje cijene.

Na području Osijeka, gdje je opskrbljivač HEP Plin nova bi cijena bila viša oko 29 posto i iznosila bi 0,0503 eura po kWh, a na području Varaždina (opskrbljivač Termoplin) bila bi viša 29,7 posto i iznosila 0,0502 eura/kWh.

Neslužbeni izračuni također pokazuju da bi cijena kućanstvima na području Čakovca, gdje će od Međimurje plina opskrbu u javnoj usluzi preuzeti EON Plin, mogla poskupjeti za gotovo 33 posto, na 0,0534 eura/kWh.

Te se cijene i računice, inače, odnose na karakterističnog kupca iz tarifnog modela TM2, čiji je raspon godišnje potrošnje plina od 5.001 do 25.000 kWh, a i za ostala distribucijska područja neslužbene rečunice pokazuju da se poskupljenja kreću u rasponu od 20-ak do 30-ak posto.

U Heri se danas nisu mogla dobiti dodatna pojašnjenja tih poskupljenja, već tek napomena da su iznosi novih tarifnih stavki utvrđeni bez ikakvih subvencija Vlade.

I predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) Dalibor Pudić podsjeća da su nove cijene bez Vladinih mjera te da su početkom travnja ove godine cijene plina u prosjeku pale pet do šest posto te da bi bilo realnije uspoređivati nove cijene s onima prije travnja ove godine.

"Cijene energenata treba prepustiti tržištu. Realno da se cijena energenata ne subvencionira i zbog energetske učinkovitosti i ušteda, ali se ne smije dopustiti ni nagli skok jer bi to bio izniman udarac na standard građana", rekao je Pudić u izjavi Hini, podsjećajući i da su vladini dužnosnici posljednjih dana izjavljivali da će poskupljenja biti, ali ne značajnog.

Tako je početkom ovoga tjedna potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio da će vlada i dalje držati 'socijalnu' cijenu prije svega plina i struje, a dijelom i naftnih derivata te kako neće doći do velikog poskupljenja energenata.

"Mi ćemo i dalje držati 'socijalnu' cijenu prije svega plina i električne energije, a dijelom i naftnih derivata. Neće to ići gore kao što je ovih dana bilo u medijima. Nastojat ćemo da povećanje bude što je moguće niže", rekao je Bačić, koji je najavio da će Vlada jesenski paket mjera donijeti za 15-ak dana. Podsjetimo, aktualni paket mjera Vlade vrijedi do 30. rujna.

