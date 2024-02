Hoće li biti štrajka? Ravnatelj KBC-a Zagreb odgovara: "Liječnicima nikad nije bilo bolje. Svima će biti veće plaće"

Liječnici se spremaju za štrajk. Očekuju da ih ministar Vili Beroš čim prije pozove za stol.

Na štrajk je spremna i Magdalena, specijalistica obiteljske medicine s 12 godina staža.

"Kad premijer kaže da neki njegovi prijatelji doktori dobro žive, ja se apsolutno slažem s tim s obzirom na to da je on odobrio 72 milijuna eura, ako se ne varam, tako je bar pisalo u medijima, za privatne poliklinike da se smanje liste čekanja. Znači, novca ima, samo ga se ne želi dati onima koji rade i koji rade prekovremeno", rekla je dr. Magdalena Šobar iz Inicijative mladih liječnika.

Na tri milijuna prekovremenih počiva sustav, upozoravaju u sindikatu, a problem je i to što je 148 liječnika prošle godine otišlo u inozemstvo.

"To je kao da svi doktori iz bolnice u Koprivnici odu odjedanput, a drugo, srednje i starije generacije sve više odlaze u privatne ustanove i to je ono na što želimo ukazati. To je onaj problem koji nas najviše tišti", rekla je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić.

Tište ih i koeficijenti. Nisu zadovoljni prijedlogom uredbe, pa se o plaćama posljednjih dana govori nadugo i naširoko. Posebnu prašinu podignula je plaća šefa radiologije u bolnici Zaboku. U prosincu je primio 9112 eura neto. Riječ je o primarijusu koji je radio sistematske, provodio postupke ranog otkrivanja malignih bolesti i imao 192 sata prekovremenih u mjesecu.

"Onda nije čudo da je dobio takvu plaću, ali vjerujem da ju je dobio jednom u životu i nikad više", rekla je Samija Ropar, članica izvršnog odbora HUBOL-a.

Doktorica Ropar specijalist je citologije sa skoro 30 godina radnog staža. Njezina je plaća, kaže, 2350 eura. S tim da njezina specijalizacija ne dežura.

"Ja već 30 godina radim za osnovnu plaću, odnosno za plaću i nemam primanja. Ali moji kolege koji imaju plaću kao ja trebali bi dežurati tri do četiri puta mjesečno da bi prešli 3000 eura primanja", rekla je Ropar.

U sindikatu očekuju službeni poziv na sastanak

"Ima tu dosta stvari koje je trebalo razraditi - npr. raspodjelu radnih mjesta, omjere među pojedinim radnim mjestima. Mi smo dali protuprijedlog i sad očekujemo njihov odgovor", rekla je Čaić.

Ministar je danas bio u obilasku obnove KBC-a Sestre milosrdnice u koju je uloženo više od 145 milijuna eura. S gradilišta spušta loptu.

"I dalje razgovaramo sa sindikatima i ako mene pitate, ja sam vječni optimist, mislim da do štrajka neće doći i da ćemo se sve dogovoriti", kaže Vili Beroš, ministar zdravstva.

Ovo je reforma da svi - sestre, liječnici, učitelji, policajci - dobiju više, uvjerava premijer.

"Moramo se, ljudi, probuditi, od 2009: do 2016. kroz kolektivne pregovore sa svim istim sindikatima rast osnovice - nula, nula! U našem mandatu od 2016. do 2024. rast osnovice 40 %, o čemu mi govorimo? Fakti, jako su bitni fakti", rekao je premijer Andrej Plenković.

Fakt je i da je je 89 % liječnika iz ankete sindikata spremno na štrajk.

Gost Dnevnika Nove TV bio je ravnatelj KBC-a Zagreb, profesor Ante Ćorušić. S njim je razgovarala Sanja Vištica.

Za početak je odgovorio na pitanje kolika je u bolnici plaća liječnika početnika, a kolika starijeg liječnika? I je li to dovoljno?

"Nemam sve tablice u glavi. Svima će plaće biti veće, mogu reći okvirno, za mladog liječnika početnika to bi bilo oko 1800 eura mjesečno, bez prekovremenih sati. A za kolegu koji ima radnog staža plaća može narasti i do 2980 eura", rekao je Ćorušić.

Ne očekuje da će liječnici ići u štrajk

"Ne očekujem da će biti štrajka liječnika jer, objektivno, dugo sam u sustavu i liječnicima nikad nije bilo bolje. U mlađim danima bili smo sretni da smo dobili specijalizaciju. Mislim da će se uspjeti postići dogovor resornog ministra i sindikata. Plaće liječnika, ali i svih zdravstvenih djelatnika u posljednjih osam godina narasle su gotovo za 90, 100 posto", rekao je.

"Liječnici koji žele štrajkati imaju izgovor da plaće nisu jednake njihovim primanjima, ali prekovremeni sati koje liječnici imaju, oni sami to žele. Recimo, liječnik koji je dežuran subotom, u ponedjeljak ne mora doći na posao. Oni sami žele prekovremene sate", rekao je.

Upitan je vodi li ministar Beroš dobro zdravstveni sustav.

"Vodi li ga dobro ili ne, to ne mogu dobro procijeniti, vjerujem da radi najbolje što može za ove okolnosti. Nadam se da do štrajka neće doći. Plaće rastu svima. Ovo je jedina Vlada koja je uvela sustav plaćanja u javnom sektoru", rekao je.

Na pitanje je li ovo politički motivirano, rekao je da ima i toga.

"Mislim da ima i toga. Ne znam tko vodi taj politički bunt, ali postoje odgovarajuće liječničke asocijacije, unatoč povećanju plaća i boljim uvjetima rada, imamo nezadovoljstvo, za koje ne znam iz čega može proisteći, osim iz političkih razloga."

Ne vjeruje da će KBC Zagreb biti u blokadi dođe li do štrajka

"Znajući neke ljude koji su u Hrvatskom liječničkom sindikatu, a rade u KBC-u Zagreb, nisam siguran da oni podržavaju štrajk", rekao je Ćorušić.

Prema Eurostatu, imamo dovoljno CT i MR uređaja, ali nisu dovoljno iskorišteni. Znači li to da je organizacija loša?

"Tu bi se moglo reći da se nabavljala oprema gdje nema radiologa. Neke manje bolnice dobile su odgovarajuće magnetske rezonancije, ali znali smo da moramo koristiti uslugu izvana da bi to napravili."

Odljev liječnika u privatne poliklinike

Osvrnuo se i na odljev liječnika u privatne poliklinike i kako je moguće da odu u privatne poliklinike za dvostruko veću plaću, a onda se te poliklinike financiraju i državnim novcem koji im je dan da bi se skratile liste čekanja.

"To je rak-rana hrvatskog zdravstva. Imali smo odljev liječnika iz Hrvatske. Krivi su za to možda oni koji su vodili sustav zdravstva posljednjih 30 godina. Mislim da se moglo i bolje, ali sad imamo to što imamo. Ne možemo izjednačiti sustav javnog zdravstva sa sustavom privatnog zdravstva. Nama svaka donacija ulazi u trošak, njima zaista ulazi kao poklon. Nitko ne brani HZZO-u da ako nestane usluge u javnom zdravstvu, da onda to prebaci privatnicima, ali to mora biti transparentno, ista cijena usluge", rekao je.

Odgovorio je i na pitanje je li normalno da puno novca dobije privatna poliklinika Medikol.

"Ne. Ne mogu to komentirati, ali nije normalno."

Komentirao je liste čekanja i rekao da su uspjeli srezati liste za dijagnostičke postupke na 270 dana.

"Jesmo, uz dosta napora. Na magnetsku rezonanciju mozga i vratne kralježnice sveli smo na unutar manje od 270 dana, mislim da je zadnji podatak bio 256. To su sve slučajevi koji nisu hitni. Realizirali smo nabavu novog magneta iz EU fondova i on je instaliran i liste čekanja jako nam padaju za tu pretragu."

Nema ambicija postati ministar ako HDZ pobijedi na izborima

"Nemam ambicija. Polako odlazim u mirovinu za koji mjesec. Tko će bit ministar, trebate pitati premijera. Vjerujem da će HDZ ipak dobiti ove izbore", rekao je Ćorušić.

"Ne mislim se baviti političkim pitanjima, radije ću obrezivati masline i bademe."

