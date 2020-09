Zbog koronavirusa poslali smo upit Državnom zavodu za statistiku vezano uz popis stanovništva za slijedeću godinu. Donosimo korake u kojima će se on postupno provoditi unatoč pandemiji.

Najavljenog popisa stanopvništva zbog koronavirusa možda neće biti u roku pa smo pitali Državni zavod za statistiku hoće li pandemija koronavirusa utjecati i na popis stanovništva.

Kažu nam kako će se popis provesti od 1. travnja do 7. svibnja sljedeće godine i to u dvije faze. Od 1. do 10. travnja osobe se mogu popisati samostalno, koristeći se upitnikom u elektroničkom obliku koji će biti dostupan kroz sustav e-građanin.

Druga faza je od 16. travnja do 7. svibnja. Popisivači će pomoću elektroničkih uređaja popisivati sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale te obavljati kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem. U provedbi popisa sudjelovat će, kažu, oko 10.000 sudionika.

