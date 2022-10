Zavrzlamu oko broja vjernika pokušala je u petak razjasniti i ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković. Zajedno s kolegama se našla pod paljbom novinarskih pitanja. Svim silama su se trudili obraniti vjerodostojnost popisa.

Koliko je katolika u Hrvatskoj? Zavod za statistiku kaže gotovo 79 posto. Ako se pogleda 2011. - bilo ih je 86 posto. Dakle, danas ih je oko 7 posto manje. Znatno se zato povećao broj ostalih kršćana.

Zavrzlama je nastala zbog pitanja o vjeroispovjesti gdje je svatko mogao napisati što hoće. Primjerice, netko je pisao "katolik", netko "kršćanin".

180.000 ljudi se izjasnilo da su kršćani. Oni su završili u skupini s "ostalim kršćanima". A od njih se nešto više od 157.000 u sljedećem pitanju o vjerskoj zajednici izjasnilo da pripada Katoličkoj crkvi.

Postavlja se pitanje jesu li onda podaci točni?

"3.056.000 je reklo na pitanje o vjeri da pripada katolicima. Kako su rekli, mi smo objavili. Ne mora značiti da je svaka osoba koja je katolik rekla da pripada Katoličkoj crkvi i obrnuto", kazala je ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković u prilogu Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.

Na pitanje novinara znači li to da ima i ateista koji pripadaju Katoličkoj crkvi, Brković je odgovorila: "Pa iznenadili biste se, ali ima. Ima sigurno".

Može li se vjerovati podacima iz Popisa stanovništva: Građani nisu čitali objašnjenja ili DZS nije izabrao dobru metodologiju?

Iz DZS-a reagirali na objavu podataka o vjerskoj pripadnosti: "Ni u jednom trenutku na našim stranicama nisu bile dostupne dvije različite tablice"

U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji kažu ni nakon presice nije jasan broj katolika.

"Čini se kako su pojedina pitanja kod izjašnjavanja o vjerskoj pripadnosti bila nejasna i nedorečena pa je to zbunjivalo ispitanike. Tako nedorečena pitanja dovela su do rezultata da su se pripadnici Katoličke crkve našli u nekoliko rubrika (katolici, kršćani, drugi..)", navode u priopćenju.

Problem u online popisivanju

Problem je napravilo očito online popisivanje. 44 posto građana se tako popisalo.

"Ispitanici su se očigledno žurili popunjavajući upitnik i nisu detaljno pročitali što piše u metodološkim pojašnjenjima", objašnjava načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika Dubravka Rožić Hadžalić.

Ili su pitanja zbunila građane? Koordinator popisa Damir Plesac priznaje, da se ponovno provodi popis - drugačije bi.



"Ja sad govorim moje mišljenje. Ako bih nešto mijenjao, onda bih mijenjao način provedbe popisa", navodi.



Da se provodi, kaže, tradicionalno sve s popisivačima.



"Gdje bi popisivači mogli samo na pitanje građana da im se pojasni pitanje, recimo to o vjeri, tada bi oni bez problema to i napravili", dodaje Plesac.

Opaska pred upaljenim mikrofonima

Zbog ovoga je od ljutite ravnateljice dobio opasku nakon žestoke presice.



"Nisi samo trebao reći ovo za...", kazala mu je Brković.

Na njegovo pitanje o tome što nije trebao reći, odgovorila mu je: "Da ne bi više išao tako.. Ja to ne bih nikad izjavila".



A onda je shvatila da su mikrofoni uključeni.



"Cijelo vrijeme su tu mikrofoni", rekla je. Na njegovo pitanje da mu ponovi, rekla je: "Cijelo vrijeme su tu mikrofoni vjerojatno bili upaljeni, znaš?".

Pao broj katolika

U Zmijavcima ne znaju kako to da je broj katolika pao na 35 posto, a prije 10 godina ih je bilo 95 posto. 61 posto ih je u ostalim religijama.



"Očigledno da je trebalo još više nadzora i kontrole. Nama se događalo zbog korone da su još neki popisivači odustajali. I mislim da je to upravo bio slučaj sa Zmijavcima i onda su iz Splita dolazili novi popisivači", objašnjava Rožić Hadžalić.



Mnogima ovo baca sjenu na cijeli popis.



"Meni je žao da vi tako mislite. Popis je napravljen stručno i profesionalno. Podatke koje smo prikupili, tako smo objavili", rekla je Brković.



Od pobune popisivača do produljivanja propisa - provedbu duže vrijeme prate kritike. Ipak, ravnateljica kaže da o ostavci nije razmišljala.

