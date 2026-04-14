Policija ga uhitila, a sud kaznio s gotovo 4000 eura: Evo što je sve učinio

Jedan vozač kažnjen je visokom kaznom nakon što ga je zagrebačka policija zaustavila u nedjelju na području Sesveta.

U 14:30 u mjestu Belovar 49-godišnjak je upravljao osobnim automobilom krapinskih registarskih oznaka, a kretao se Varaždinskom ulicom u smjeru zapada.

Dolaskom do kućnog broja 8 zaustavila ga je policija te je utvrđeno da vozač:

upravlja neregistriranim vozilom

upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 1,74 g/kg u organizmu

upravlja vozilom tijekom izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom kategorije B

za vrijeme upravljanja nije koristio sigurnosni pojas.

Uhićen je te uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud.

Optužnim prijedlogom zagrebačka je policija predložila da ga se proglasi krivim, kazni novčanom kaznom od 5520 eura te mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom kategorije B u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je vozača proglasio krivim, kaznio ga novčanom kaznom u iznosu od 3820 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od deset mjeseci.