U mjestu Ciglenik kod Slavonskog Broda u rijeci Orljavi posljednjih dana dogodio se velik pomor ribe. Stanovnici se žale na smrad i lešine ribe na površini vode o čemu su obavijestili i institucije.

Već nekoliko dana površinom rijeke Orljave plutaju mrtve ribe, a smrad se širi na kilometar, kazali su nam čitatelji koji su nas obavijestili o ovom događaju.

Ističu da su kontaktirali nadležne institucije, no žale se da nisu povratno dobili nikakav odgovor i tvrde da nitko nije izašao na teren.

"Obaviješteni su Ribolovni savez Brodsko-posavske županije, Hrvatske vode, županijski Športsko ribolovni savez, veterinarska inspekcija i Državno odvjetništvo, ali nema odgovora", rekao je Stjepan Bartolović, jedan od onih koji je prijavio slučaj.



Naoko mirna površina ovog jezera u Hrvatskoj krije svoje tajne



Međutim, iz vodopravne inspekcije nam tvrde da su odmah nakon zaprimljene dojave s vodočuvarima i predstavnikom Vodnogospodarske ispostave ispostave za mali sliv ''Šumetlica-Crnac'' bili u obilasku vodotoka gdje je uočena uginula riba.



Krivac je nevrijeme?



''U vodotoku je uočena i živa riba te žabe što ukazuje na to da nema onečišćenja. Pretpostavka je da je do navedenog pomora ribe došlo uslijed velike količine vode koja se za vrijeme nevremena slila s cijelog okolnog područja i donijela nepoznatu vrstu i količinu onečišćenja te razlike u temperaturi vode i naglog pada količine kisika u vodi'', objasnili su nam iz Državnog inspektorata.



VIDEO Više od 50 tona uginule ribe zabrinulo stanovništvo



Bartolović upozorava da lešine ribe i dalje plutaju, a tajnik Športsko-ribolovnog Saveza Brodsko posavske županije Saša Kusanić objasnio je da čeka službene odgovore od institucija nakon podnesene prijave. Dok to ne bude obavljeno i dok se ne vidi hoće li možda biti potrebno uzorkovanje vode, a o čemu ne odlučuje Savez, neće biti moguće niti pristupiti prikupljanju lešina koje obavlja za to odgovorna tvrtka iz Zagreba.



Moguće je, smatra, da je do pomora došlo uslijed velike količine vode koja se za vrijeme nevremena slila s područja Požege, ali dok nema službenih informacija ne može ništa decidirano tvrditi. Sličnih situacija bilo je i ranije, doduše na drugim vodotocima.