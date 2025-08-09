Poljacima koji žele na odmor u Hrvatsku stiglo upozorenje iz njihove ambasade u Zagrebu

Povećava se broj poljskih turista u Hrvatskoj koji su postali žrtve lažno oglašenih smještaja, pa je poljsko veleposlanstvo u Zagrebu izdalo upozorenjeza svoje za građane svoje zemlje.

"Ljetna sezona je u punom jeku. Možete računati na uobičajeno lijepo vrijeme u Hrvatskoj, a upravo zato mnogi od vas odlučuju se na last minute putovanja. Užurbana potraga za smještajem često spusti vašu gardu i lako vas može namamiti privlačna, naizgled idealna ponuda za odmor.

Nažalost, u takvim okolnostima često možete postati žrtva prijevare.

Ako vam se to već dogodilo, svakako prijavite slučaj policiji.

Ako ste još u fazi odabira mjesta za svoj ljetni odmor, podsjećamo vas na nekoliko vrijednih savjeta:

Provjerite objekt, lokaciju, način plaćanja, vlasnika i recenzije prije rezervacije;

Rezervirajte preko službenih platformi i pazite na stranicu na kojoj vršite plaćanje;

Uvijek možete zatražiti dodatne fotografije ili virtualni obilazak apartmana;

Također obratite pozornost na: