Kako je ogulinska masnica postala nematerijalno kulturno dobro: Ogulinci otkrivaju male tajne velikog okusa

Mast, luk i jaja, glavni su sastojci Ogulinske masnice. Ono na čemu se nikako ne smije štedjeti je domaća svinjska mast.

"Stavila sam jaja,sol šećera malo i kvasca", kaže Marijanka, a na pitanje ima li još koja tajna kaže da nema.

"Po prilici tri do četiri glavice luka, sada smo malo više jer su manje glavice", objašnjava Andreja.

Reporter Dnevnika Nove TV dobio je zadatak topljenja masti, a to je jedan od glavnih sastojaka ovog ogulinskog specijaliteta. Recept Ogulinske masnice prenosi se generacijama.

"Masnica unazad tri godine nije nikad bila upisana na nekom papiru i ustvari se prenosila s koljena na koljeno, svaka kuća ima svoju tajnu i svoj neki poseban štih, ali kad njih staviš na hrpu uglavnom je to to", govori Irena Vujasin, predsjednica udruge žena Ogulin.

Jelo težaka i radnika stavlja Ogulin na poželjnu gastro kartu. A što su još o svojoj masnici Ogulinci rekli reporteru Dnevnika Nove TV Vanji Margetiću pogledajte u videoprilogu.