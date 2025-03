Ima li kraja kiši? Pogledajte jutrošnje temperature po gradovima

Bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Na jugu ponegdje obilnija oborina, a moguća je i grmljavina. Na sjevernom Jadranu sunčanije, uz manju vjerojatnost kiše. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Na jugu još umjereno do vrlo jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Pogledajte jutrošnje temperature u Hrvatskoj:

Temperature u Hrvatskoj 26. 3. 2025. u 7 sati Foto: DHMZ

Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku srijede i idućih dana pročitajte u prognozi Dnevnika Nove TV.

