Predsjedništvo Hrvatskih suverenista pokrenulo je postupak za isključenjem Hrvoja Zekanovića iz stranke. Konačnu odluku donijet će u roku od 30 dana. Zekanović je sve iznenadio govorom o cijepljenju u Hrvatskom saboru proteklog četvrtka.

U Vijesti Dnevnika Nove TV uživo se iz Šibenika javila reporterka Sanja Jurišić koja je razgovarala s Hrvojem Zekanovićem.

Saborski zastupnik kaže kako je ovaj potez stranke očekivan.

"Moram reći da mi je laknulo. Ako se ne slažete oko ključnih tema, mislim da ne možete zajedno. Moj stav o cjepljenju je jedan, njihov drugi. Moj je jasan: 'Cjepivo je jedino oružje protiv korone'. Oni možda znaju neki drugi način", rekao je i poručio da bi svaki političar trebao pozivati na cijepljenje.

VIDEO Zbog ovog govora su Zekanovića ekspresno smijenili s predsjedničke pozicije kluba: ''I did it my way!''

Iako se nisu slagali oko još nekih tema, cijepljenje je ključna tema zbog koje se ne slaže s ostatkom stranke koju je pomogao i osnovati.

Jurišić ga je stoga pitala ima li osjećaj da mu je stranka ukradena.

"Ponosan sam na svoju stranku i ono što sam napravio. Ja sam gurao priču od početka, s te pozicije sam govorio. To je bila moja stranka, ali nije mi krivo. Napravio sam sve po savjesti. Kada radiš po savjesti onda si radostan. Pao mi je kamen sa srca, s leđa", kaže zatupnik koji bi sve ponovio.

Zekanović kaže kako se neće učlaniti u HDZ, ali niti u SDP.

"Ja sam jedini političar u Saboru koji je napustio HDZ, nisam bio u stranci, koaliciju sam napustio. Oni koji to pokušavaju inputirati bili su protjerani od Plenkovića", rekao je i dodao kako je to stranka Most.

