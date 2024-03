Predstavljene su službene pjesme političkih kampanja: Hoće li utjecati na odabir glasača?

Službena pjesma kampanje Možemo! zove se "Zamisli samo", a stranka ju je predstavila u četvrtak. Napisao ju je Mile Kekin i posvetio onima koji žive izvan Hrvatske.

"Ja sam bila prisutnau stvaranju pjesme, navečer bi on to prangijao i usred noći kad bih krenula, tipa na wc, čujem ga da svira. Mile je stvarno sjajan autor i pjesma je točno takva", rekla je Ivana Kekin i uz smijeh dodala da to ne tvrdi jer je pjevač njezin suprug već zato što "objektivni pokazatelji kažu da je zaista jedan od najboljih suvremenih autora u Hrvatskoj".

Luka Kerečin je Prateći vokal je Luka Krenčin, koji je također i član stranke. Glazbenici se, kaže, ne bi trebali bojati svrstati u političke opcije.



"Smatram da se umjetnost zapravo mora baviti dnevnopolitičkim temama na neki način i progovarati o nepravdama", smatra Kerenčin.

MOST je otišao korak dalje. Ne samo da su pjesmu ''Na tvojoj strani'' napisali, nego je Nikola Grmoja u jednom dijelu i repao. Od pubertetskih dana voli tu vrstu glazbe.



"Od Tram 11, ove zagrebačke scene, pa do TBF-a, ako govorimo o našima, o stranima gotovo sve... Ovo što ja repam možda je nekakva zanimljivost, ali pjesma bi bila možda i bolja da ja to ne izvodim", priznaje Grmoja.

"Rijeke pravde" pjesma stara gotovo 4 desetljeća te je službena pjesma, kao i naziv koalicije SDP-a i njihovih partnera, a stihove Jure Stublića citiraju kada god mogu.



"Rijeke pravde dolaze, izlit će se u proljeće", rekao je Zoran Milanović, "Rijeke pravde u Hrvatsku dolaze", izgovorio je Peđa Grbin, "Rijeke pravde će promijeniti ovu državu", najavila je Dalija Orešković, kao i Radimir Čačić, Anka Mrak Taritaš, ali i Ivica Puljak koji je rekao da očekuje "da te Rijeke pravde za mjesec dana zaista i dođu".

Iz izvora bliskih HDZ-u Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje kako nemaju službenu pjesmu niti će itko za njih nastupati, bar ne na nacionalnoj razini. Jer svaka izborna jedinica ima svoj proračun i sama za sebe bira hoće li i tko pjevati u kojim gradovima.

Pjesmu kampanje nema ni Domovinski pokret. Na posljednjem okupljanju svirao je Tiho Orlić. Ali za iduće skupove izvođače ne otkrivaju.

Tko će na kraju balade imati razloga za pjesmu i ples - kao i uvijek - odlučit će birači.

