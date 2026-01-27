Velika akcija policije: Evo što je 19-godišnjakinja skrivala u stanu

Policija je tjedan počela velikim pretresom u Čakovcu - otkrili su više od kilogram i pol droge, kao i različite alate za mjerenje i distribuciju.

Kriminalistička policija PU međimurske jučer je temeljem sudskog naloga pretražila prostorije stana u Čakovcu, u Uskoj ulici, kojima se koristi 19-godišnjakinja.

Tamo im je djevojka dobrovoljno predala veću količinu droga - marihuane, MDMA (tzv. ecstasy) i amfetamin (tzv. speed), kao i sedam manjih digitalnih vaga za precizno mjerenje.

Ukupno je oduzeto više od jednog kilograma marihuane, gotovo 500 grama speeda i ecstasyja te manja količina zasad nepoznate praškaste materije.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.