Počinje velika akcija policije u Hrvatskoj

U cilju povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća, policija će u srijedu 29. listopada, od 10 do 16 sat, na području cijele Hrvatske provesti preventivno-represivnu akciju nadzora prometa dronovima, izvijestilo je Ravnateljstvo policije.

U policiji ističu da će u akciji sudjelovati maksimalni broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući bespilotne letjelice kojima će upravljati posebno osposobljeni policajci.

Tijekom akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje nepropisne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice te nepropisne uporabe mobitela.

Uz to, nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikala, pri čemu će policija pomoću dronova utvrđivati prekršaje poput prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisno pretjecanje, nepoštivanje prometnih znakova i druge prekršaje.

Ravnateljstvo policije priopćilo je da je od početka godine u prometnim nesrećama poginulo 228 osoba, što je 24 osoba više nego u istom razdoblju prošle godine, a što je porast od 11,8 posto.

Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.