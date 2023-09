Opljačkala i grob malenog Petra: Policija pronašla ženu koja je operirala po groblju

64-godišnjakinja s područja općine Donji Kraljevac počinila je produljeno kazneno djelo krađe, objavila je PU međimurska.

Ona je od kraja srpnja do početka rujna na mjesnom groblju u Domašincu u tri navrata ukrala više tegli s cvijećem i ukrasnim borićima s groba u kojem je pokopan Petar, sin Mihaele Dragun. Procijenila je da je šteta oko 220 eura.

"Neka mi sinu daju mir. Ako joj je do tegli - neka mi se javi, ali neka mi sina ostavi na miru. Njega su zaista svi zapamtili. Puno ljudi posjećuje grob, puno djece. Donesu mu školjke. Meni to toliko znači, nama - obitelji, mislim da nije u redu da netko to dira", rekla je majka za Dnevnik Nove TV nakon što je policija objavila fotografije kradljivice.

Preloški policajci pronašli su ukradene predmete i oduzeli joj, a protiv nje podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

"Zahvaljujemo svim građanima na korisnim informacijama koje su doprinijele uspješnom otkrivanju počinitelja", javili su iz policije.