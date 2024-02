Policija privela Pernara pred školom, ravnatelj: "Htio je djecu pitati o javnom samosnimanju i ozljeđivanju spolovila"

Splitska policija je potvrdila da je privela muškarca koji je u srijedu bio ispred osnovne škole te da je istraživanje u tijeku zbog sumnje u počinjenje prekršaja.

Ravnatelj osnovne škole Davor Bučević potvrdio je za Dalmatinski portal kako je Ivan Pernar zaista bio ispred osnovne škole na Bolu.

"Moja stručna služba mi je rekla da imaju informaciju da će doći. Zbog toga sam preko odmora djecu zadržao unutar škole. Zaista je došao s dvojicom… Prišao sam mu i on me već snimao. Rekao je da je htio djecu pitati oko trenda u Americi o javnom samosnimanju i ozljeđivanju spolovila. Rekao je da je to trend u Americi i da će to sigurno doći u Hrvatsku za tri do pet godina", rekao je ravnatelj.