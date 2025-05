"Ležala sam u sauni u Tuheljskim Toplicama, gdje sam bila s prijateljicom na odmoru, i pokušavala se opustiti zatvorenih očiju. Odjednom sam osjetila nečije nožne prste na svojoj nozi, a kada sam sjela i otvorila oči, vidjela sam trojicu muškarca kako masturbiraju oko mene!"

Ispričala je za to za Jutarnji list čitateljica koja je odmor završila posjetom policiji.

No nije doživjela samo tu jednu neugodnost.

"Najprije sam nakon korištenja saune okrznula pogledom ćelavog muškarca ispod tuša koji mi je, držeći i natežući ga, pokazao spolovilo te mi glavom dao znak da mu se pridružim, na što sam rekla ne. U jednom je trenutku sjedio s drugim muškarcem u odjeljku za odmor i krenuo za mnom, ali sam ušla u slanu saunu, pa me prestao pratiti. No, tamo me dočekao drugi šok, drugi muškarac koji je masturbirao. Izašla sam iz te sobe u tzv. toplu sobu, gdje su na kraju ta tri muškarca masturbirala oko mene. Jedan od njih bio je upravo onaj ćelavi za kojeg sam mislila da me prestao pratiti. Rekla sam im da izađu inače ću zvati zaštitare, a srce mi je luđački lupalo", ispričala je žena, koja je o svemu obavijestila osoblje hotela, a došla je i policija.

Mislila je da je sve riješeno, no sličan incident ponovio se i idućeg dana. Kaže kako se u Termama Tuhelj više ne osjeća sigurno kao žena, a nakon svega rekla je da se osjeća iskorišteno i prljavo.

Iz Termi Tuhelj rekli su kako su pojedinci koji se seksualno neprikladno ponašaju u saunama zaista problem, a poručili su da rade sve u svojoj moći kako bi takvi neželjeni posjetitelji bili prijavljeni za seksualno zlostavljanje. Gošća je prijavu podnijela tek po povratku u hotel, a do tada su počinitelji već otišli, pa je policija sastavila kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja.

U subotu je zabilježen sličan incident s jednim počiniteljem. U ovom slučaju gošća je odmah obavijestila osoblje u saunama, koje je promptno reagiralo, identificiralo počinitelja te dostavilo policiji njegove podatke. Predane su i snimke nadzornih kamera, a na temelju toga podnesena je kaznena prijava protiv poznatog počinitelja, odgovorili su službeno iz Termi Tuhelj za Jutarnji list.