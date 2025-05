Pripremite kišobrane, stiže nova fronta: Kakav nas tjedan očekuje otkriva meteorolog

Malo mirniji dan imali smo u Hrvatskoj, uz rjeđe pljuskove. Tlak zraka u našem dijelu Europe blago je porastao, a ciklone i fronte su se udaljile. Međutim, već nam u utorak stiže nova fronta koja se brzo približava sa zapada i ona će destabilizirati atmosferu naših krajeva.

Ujutro će biti većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Više oblaka samo u Istri, Primorju i Gorskom kotaru, pa tamo već prijepodne može pasti malo kiše ili kratak pljusak. U jutarnjim satima na kopnu će biti lokalne magle, osobito uz Savu i Unu. Najniža temperatura od 7 do 11, a na obali i otocima od 14 do 16 Celzijevih stupnjeva uz slabo do umjereno jugo. U svakom slučaju, posvuda će biti toplo već od jutra.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačnije nego ujutro, ali s promjenjivom naoblakom, tako da ćemo i dalje imati sunčana razdoblja. Ipak, raste mogućnost za prolaznu kišu i pljuskove, osobito između 15 i 18 sati. Lokalno može biti i nevremena, ponajprije na sjeveru. Puhat će slab jugozapadni vjetar, samo za vrijeme pljuskova umjeren do jak. I ostat će toplo, temperatura će biti oko 23.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi će dio dana biti malo oblačniji i veća je vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, osobito kasno poslijepodne. Pri tome, duž Posavine može biti i kraćeg nevremena. Puhat će slab i promjenjiv vjetar, a temperatura će rasti do 22, 23 Celzijeva stupnja.

U Istri i Primorju promjenjivo oblačno, a na Kvarneru i pretežno oblačno. Bit će sunčanih razdoblja, ali lokalno su mogući i pljuskovi te grmljavina, s time da je veća vjerojatnost za njih navečer. Puhat će umjereno jugo, uz temperaturu oko 21. U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne pretežno oblačno, ali toplo, povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni, a temperatura od 17 do 20.

Dalmacija će biti najsunčaniji dio Hrvatske u utorak, iako će i tamo biti umjerene naoblake. Može biti i ponekog lokalnog pljuska rano popodne. Zatim, kasno navečer, uglavnom nakon ponoći, raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjereno jugo, a temperatura će biti oko 23.

Vrijeme idućih dana

I sredina tjedna u unutrašnjosti ostaje promjenjiva. Povremeno će biti i pretežno oblačno. Često će padati kiša, koja u petak može biti obilnija. U srijedu i četvrtak će još puhati jugozapadni vjetar tako da ostaje toplo, a u petak onda umjeren sjeverac pri čemu će osjetno zahladnjeti.

Na obali više sunčanih razdoblja iako će biti nestabilno, povremeno s kišom, a ponegdje i izraženijim pljuskovima, osobito u Dalmaciji u srijedu. I dalje će puhati umjereno do jako jugo, a u petak prolazno bura. Temperatura se neće znatnije mijenjati, tek će se u petak zbog te bure malo spustiti.

Nema prave niti dugotrajne stabilizacije na vidiku. Cijeli će tjedan biti vrlo promjenjiv. Često će padati kiša, a povremeno i jači pljuskovi s grmljavinom. Kako sada stvari stoje, najnepovoljniji dani, uz najviše kiše, bit će srijeda i petak. Uz to, do četvrtka još ostaje toplo, a onda će od petka biti malo svježije.