Hladniji dani i niže temperature vrijeme su sezone grijanja. Policija savjetuje građanima kako da njihov dom ostane siguran, a oni izbjegnu opasnosti koje se kriju u sezoni grijanja.

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, dolazi do opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i do ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta.

Korištenje neispravnih ili neodrživih plinskih trošila i dimnjaka može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti.

Užas kod Osijeka: Već drugi slučaj trovanja djeteta opasnim plinom u tjedan dana, jedan od njih završio u komi

"Kako bismo smanjili mogućnost takvih tragičnih događaja i kako bi ova sezona grijanja prošla bez poteškoća, građanima dajemo jednostavne, ali ključne savjete i preporuke:

redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje;

ne zaključavajte kupaonicu kada se idete tuširati ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć;

obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak;

instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima;

zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska, koja su sigurnija za uporabu;

redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin;

nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto", poručuju iz policije.

Tragedija kod Ivanić-Grada: Muškarac poginuo zbog trovanja ugljičnim monoksidom, istovremeno su radile peć i klima

Ako dimnjak dobro "ne vuče", urušava se ili je nešto upalo u njega, kad se u prostoriji glatke površine orošavaju i vlaže (moguće da se radi o povratnim dimnim plinovima) te ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi pri čemu takav problem može biti povezan s dimnjakom - obavezno pozovite dimnjačara.

Trovanje ugljičnim monoksidom (Foto: PU zagrebačka)



Policija savjetuje građanima da vode računa o plinskim potrošačima i potrošačima zraka koji su instalirani u njihovom kućanstvu.

Prvenstveno tu misle na plinski bojler s atmosferskim sagorijevanjem koji za rad koristi zrak iz stambenog prostora te kuhinjsku napu koja svojim ventilatorom istiskuje zrak iz prostorije kroz ventilacijsku cijev pa je tlak u prostoriji manji od atmosferskog tlaka.

Zrak tada ulazi iz vanjskog prostora u kuhinju kroz sve otvore pa i kroz dimovodnu cijev plinskog protočnog bojlera. Pritom zajedno sa zrakom uvlači i ugljični monoksid koji nastaje kod izgaranja plina.

Ugljični monoksid nazivaju i "tihim ubojicom" jer je riječ o bezbojnom plinu bez mirisa i okusa koji nastaje zbog nepotpunog izgaranja tvari krutih, tekućih i plinskih goriva.

Više detalja o opasnostima koje krije neispravan plinski sustav za grijanje i dimnjak možete pronaći OVDJE.