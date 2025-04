Mjesec dana su bez vode, a direktor vodoopskrbe koja ne uspijeva popraviti kvar na njih je - ponosan

"Ja ne znam koliko puta na dan dođem i probam bude možda, bude možda, ma kakvi, ništa nikad ne curi", priča Slava Žugaj.



I tako već mjesec dana. Ni kap vode.



"Kupam se vani ili si tu donesem lavor i grijem na šporetu vodu da se mogu okupati. Ne mogu smrditi jer imam životinje vani pa, znate i sami, smrdim i tak", objašnjava Krešimir Žugaj.



Najgore je za one u kolicima. Svakodnevna njega bez vode je nemoguća.



"Ne mogu se prati, moram se prati samo mokrim maramicama za bebu", kaže Jura iz općine Pokupsko.



500-tinjak ljudi u Općinama Kravarsko i Pokupsko koje su dio Zagrebačke županije bez vode su zbog višestrukog kvara na cjevovodu.



Sve je počelo prije mjesec dana kada je pukla cijev, a nakon njezine sancije dogodio se još jedan veći problem. Došlo je do odlamanja kamenca u cijevima i tako je došlo do začepljenja vode.

Komadi kamenca sada plutaju cijevima i stvaraju čepove. Iz vodoopskrbe kažu ovo je najveći kvar koji im se ikad dogodio.



"Počela su nam se događati začepljenja na kompletnom dijelu cjevovoda. Nije se moglo spriječiti jer nije bilo vidljvih pokazatelja da bi se kamenac mogao prepoznati kao takav", rekao je Krunoslav Višić, direktor VG Vodoopskrbe.

Cijev je rađena prije 20-tak godina, duga je 15,5 kilometra. Trenutačno režu cijev i vade uzorke kamenca. Koliko toga ima, na kojim mjestima, ne znaju. Angažirali su i vanjsku tvrtku da kamerom snima unutrašnjost, ali na pitanje kada će se voda vratiti nemaju odgovor.

"Ja u ovom momentu ne mogu rećio da li će to biti danas, sutra ili za 10 dana jer ne želim razgovarati u paušalnom obliku. Ali radimo svi, svi moji raspoloživi ljudi su na terenu konstantno tu. Moja poruka ljudima je da se zahvaljujema na strpljenju jer sam izuzetno ponosan na njih kao čovjer jer znam da je u današanje vrijeme živjeti bez vode apsolutno nenormlano", rekao je Višić, a na pitanje novinarke Mateje Čorić Brunović o tome tko je odgovoran kaže: "Ja sam odgovorna osoba, ja sam direktor VG Voodoopskrbe. Ja se duboko, sa žaljenjem ispričavam svim mještanima".

Računi im, kaže, neće stizati dok se voda ne vrati, ali mala je to utjeha za ljude koji ne znaju kad će ova saga završiti.



"Najteže mi je navlačiti kante s vodom. Nemamo se gdje prati. Meni je problem čučnuti se dolje na pod i prati se u lavoru. Pranje veša? Veš nosi u Goricu u praonu. Tko će mi vratiti novce za benzin i vrijeme utrošeno da bi oprala u praoni veš", kaže Đurđica Šafranić.



Cisterna vode na raspolaganju im je svaki dan, ali kažu voda je toliko puna kamenca da je ne koriste za hranu i piće.