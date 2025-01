HDZ zbija redove protiv Milanovića, Anušić najavio zakonske izmjene

Ministar obrane i potpredsjednik HDZ-a i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije Ivan Anušić u subotu je u Osijeku održao konferenciju za medije.

"Želimo poručiti da nam je ostalo još ili sedam dana kampanje i da nam je ostalo šest ili sedam dana vremena da se odlučimo i da se organiziramo pred izbore za predsjednika Republike", rekao je Anušić i dodao da HDZ Osječko-baranjske županije podržava kandidata Dragana Primorca.

U nastavku je objasnio zašto je imao potrebu sazvati tiskovnu konferenciju. Rekao je da je razloga nekoliko.

"Prvo, očigledno postoji jedna kultura očiglednog zaborava što se događalo prije nekih pet godina, 10, 15, kada su neki akteri, a u ovom slučaju govorim o aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, imali mogućnost i poziciju vođenja Vlade, a i pet godina biti predsjednik države. Ja ću se referirati na situaciju kada je bio premijer i zajedno sa svojim ministrima učinio sve što je mogao kako bi Slavoniji otežao", rekao je i spomenuo Vc koridor koji je, kako je objasnio, Milanovićev ministar Siniša Hajdaš Dončić maknuo iz strategije i iz autoceste prenamijenio u brzu cestu, a zatim potpuno uklonio.

"Druga velika nepravda koja je tada učinjena Slavoniji, a tada sam osobno pisao medijima i premijeru da ne provede naum, koji je nažalost bio proveden, da se Slavonija stavi u statističku regiju s Gradom Zagrebom. Na taj način smo umjetno povećali indeks razvijenosti cijele Slavonije i tako izgubili nekoliko milijardi kuna koje Slavonija nije mogla povlačiti iz fondova EU", rekao je.

Istaknuo je da će ove godine ova Vlada završiti Vc koridor, ali i da je promjenjen NUTS status Slavonije.

"Želim podsjetiti istok Hrvatske kako se Milanovićeva Vlada odnosila prema Slavoniji, a kako je to činila neka druga Vlada. Iz istog razloga, u nedjelju Slavonci, Baranjci, Srijemci izađimo na izbore i pokažimo da se sjećamo poteza koje su koristili protiv nas i dajmo podršku našem kandidatu".

"Zoran Milanović je bio najgori premijer u povijesti Hrvatske i ne dajte se navući na priče koje vam netko pokušava ispričati, sve je lagano izguglati, bit će vam sve jasno", rekao je saborski zastupnik Goran Ivanović.

Anušić o izmjenama zakona o ovlasti predsjednika

Ivan Anušić odgovorio je i na novinarsko pitanje o zakonskim kojima bi se mogle smanjiti ovlasti predsjednika Republike. Istaknuo je da o tome nije želio u vrijeme predsjedničke kampanje te kako će javnost biti upoznata s detaljima. Ipak je i to kratko prokomentirao.

"Zakon koji mi šaljemo je zakon koji mora proći Sabor, a ne tiče se ovlasti Predsjednika Republike, nego temeljnog vojnog osposobljavanja s kojim krećemo od ove godine, kao što smo najavili. Moramo promijeniti i određene zakonske regule da bi se to uopće moglo provoditi", objasnio je Anušić.

"Drugi je zakon koji se tiče odnosa između Vlade i predsjednika Republike u odnosu na određene stvari u kojima se prelamaju odgovornosti i koje se tumače na različite načine. Zakonski okviri će biti mijenjani i dorađivani, ne na štetu predsjednika, ne na štetu Vlade, nego na korist OSRH-a jer su one trenutno taoc takvih tumačenja zakona kako to radi u nekim slučajevima Zoran Milanović. Ne dira se u ovlasti, ne dira se u Ustav i molim da se to jasno prezentira javnosti. I dalje će predsjednik biti vrhovni zapovjednik oružanih snaga i politička figura, radi se o izmjenama zakona koje će i meni olakšati rad i definirati odnose između nas i rasteretiti OSRH koji je već nekoliko puta bio talac ponašanja Zorana Milanovića", istaknuo je Anušić pa se osvrnuo na NSATU misiju, ali i letove Black Hawkom.

"Neka prođu izbori, kad prođu, tko god bude sjedio na Pantovčaku imat će uvid u tekst zakona koji predlažemo i ići će u javnu raspravu i u trećem mjesecu ga očekujemo u Saboru", kaže ministar.

Anušić smatra da Milanovićeve izjave ulaze i u sferu kaznene odgovornosti jer njima, kako kaže, širi paniku.

Kandidat za predsjednika

Ivan Anušić je, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao da on nije odbio biti kandidat za predsjednika Republike.

"Ja sam rekao, ako Predsjedništvo stranke odluči da sam ja taj najbolji kandidat, koji može napraviti najbolji rezultat, ja ću tu utrku istrčati. Stranka je na svom sastanku donijela odluku da je čovjek koji ima najviše šanse i koji može najbolje proći je Dragan Primorac i mi smo se svi složili", rekao je.

