Policija objavila detalje o pljačkašu kojeg je spriječio hrabri Kirgistanac: "Maskirao je lice..."

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim pljačkašem ljekarni u Novom Zagrebu.

Osumnjičen je za tri kaznena djela razbojništva na području Novog Zagreba i Trešnjevke, a u jednom od nauma nije uspio, te kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Kaznena djela počinjena su, sumnja se u tri ljekarne od 20. do 26. listopada te se 29-godišnjak. "Osumnjičeni se prije počinjenja maskirao na način da je lice prekrivao crnom tkaninom, a po ulasku u poslovnice prijetio bi pištoljem tražeći od zaposlenika mu predaju novac iz blagajne", priopćila je policija.



Ukupna materijalna šteta iznosi oko 2.100 eura.



"Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu", priopćili su iz policije.

Podjsetimo, u pokušaju pljačke dežurne ljekarne na Trešnjevci spriječio ga je 23-godišnji strani radnik iz Kazahstana koji je za Dnevnik Nove TV prepričao nemile scene.

"Došao sam u ljekarnu kupiti za grlo i za temperaturu neke tablete. Došao je neki čovjek, vidio sam pištolj i skužio sam da je došao ukrasti novac. Tu je mene uhvatio neki adrenalin ili šok i udario sam ga, tukli smo se unutra pet-deset minuta, tako nešto", prepričao je 23-godišnji Kirgistanac.

U sukobu je počinitelj zapucao, a jedan metak završio je iza kupca, drugi u stropu u smjeru djelatnice. Pokušao je i pobjeći, no nije daleko stigao.

"Krenuo je bježati van, izašao sam i ja. Isto smo se tukli nekih pet minuta. Došao je neki gospodin i zvao policiju, ja sam ga držao do dolaska policije", prepričao je hrabri strani radnik.

Obojica muškaraca, a u naguravanju i jedna djelatnica, lakše su ozlijeđeni.