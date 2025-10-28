Obavijesti Foto Video Pretražite
PRITVOREN JE

Policija objavila detalje o pljačkašu kojeg je spriječio hrabri Kirgistanac: "Maskirao je lice..."

28. listopada 2025.
Strani radnik spriječio pljačku - 3
Strani radnik spriječio pljačku - 3 Foto: DNEVNIK.hr
U pokušaju pljačke na zagrebačkoj Trešnjevci razbojnika je spriječio 23-godišnji strani radnik koji mu se hrabro suprotstavio.
