Stručnjaci objašnjavaju s kakvim je pištoljem Dabro pucao: "Nije pucao manevarskim streljivom..."

Ima li još snimki bivšeg ministra Josipa Dabre kao što je onaj koji je u petak objavljen i zbog kojeg je Dabro dao ostavku. Je li ono što se na tim snimkama vidi kazneno djelo i, ako jest, koje, sve to trebala bi utvrditi istraga koja je pokrenuta.

Dok policija provjerava sve okolnosti, stručnjaci su uvjereni kako na objavljenoj snimci Dabro ne puca manevarskim streljivom kao što su tvrdili njegovi stranački kolege.

Iz kojeg je vatrenog oružja Dabro pucao, stručnjaci su po obliku i gabaritima vrlo lako prepoznali. Način na koji je hice ispaljivao otkriva i o kojem je streljivu riječ.

"Dabro je pucao s pravim pištoljem, s HS 2000 i s pravom ubojitom municijom u kalibru 9mm. I kakva je to bila pucnjava, bila je takva da je on samo potezao za okidač i onda ispalio određen broj metaka", rekao je stalni sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović.

Samim time, tvrde, Dabrino objašnjenje da je pucao manevarskim streljivom pada u vodu. Startno streljivo može se ispaljivati iz ovog oružja, ali...

"Može se ispaljivati, ali se puca tako da se ispaljuje metak po metak. Nakon što izađe prvi metak, mora se ručno potegnuti ova navlaka u zadnji položaj pa se ubaci sljedeći. Znači to ide ručno, a na Dabrinoj snimci se jasno vidi da je pucao jedan za drugim", objasnio je Stojadinović.

Hoće li se ovo tretirati kao prekršaj remećenja javnog reda i mira ili kazneno djelo, ovisi prije svega o utvrđenim okolnostima.

"Je li na tom području gdje se izvršilo to pucanje s adekvatnim sredstvom moglo doći do dovođenja u opasnost ljudi i imovine? Kada bi organi koji to čine, dakle, DORH i policija, zbilja to oružje proglasilo podobnim za ugrozu i da se to radilo u mjestu koje jest naseljeno. Dakle da postoje individue koje bi mogle biti ugrožene od takvog postupanja i pucanja tada bi postojali elementi za pokretanje postupka", rekla je odvjetnica Ines Margetić.

Ekipa Dnevnika Nove TV pronašla je cestu između Vukovara i Vinkovaca na kojoj je nastala snimka. Znak Općine Nuštar od prve kuće udaljen je 300-njak metara. Dabro počinje pucati nakon što prođe kraj znaka, nadomak zone naselja. Cijev pištolja nije bila usmjerena ni u tlo ni u zrak, već vodoravno. Policija sve provjerava.

"Obavještavamo da će policija provjeriti sve okolnosti vezane uz objavljenu snimku te iz navedenog razloga u ovom trenutku ne možemo davati parcijalne informacije", poručili su iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Bivši ministar tvrdio je i da je snimka nastala prije nekoliko godina. Njegovi bivši stranački kolege, tvrde da se ni to ne poklapa jer je ovaj osobni automobil u njegovom vlasništvu od kraja 2023. godine.

"Meni prvom evo jedna stvar ću odmah reći, on tvrdi da je ta snimka nastala prije tri godine, a ovaj auto je kupio prošle zime", rekao je za Dnevnik Nove TV u petak Mario Radić.

U kratkom priopćenju Josip Dabro navodi i da je pištolj registriran te ima dozvolu za držanje oružja, no nije poznato ima li i dozvolu za nošenje oružja.

Sve bi odgovore trebala dati krim istraga. Na obavijesni razgovor, osim glavnog aktera, bit će pozvane i osobe koje su bile s njim u automobilu.

