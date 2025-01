Jedna je osoba teško ozlijeđena u napadu nožem u središtu izraelskog grada Tel Aviva u subotu, poručila je tamošnja policija.

Prolaznik je upucao napadača te je on na licu mjesta preminuo, piše The Times of Israel. Policija vjeruje da se radi o terorističkom napadu, a napadač je identificiran kao 19-godišnji Salah Yahye iz Zapadne obale.

Video nadzorne kamere prikazuje kako je izgledao napad. Napominjemo kako videosadržaj može biti uznemirujući.

חוצה את הכביש ומתנפל על מבלים במסעדה: תיעוד הפיגוע בתל אביב@AnnaPines_ | @ItayBlumental pic.twitter.com/qDAX7wVThS — כאן חדשות (@kann_news) January 18, 2025

Napadač je došao do grupe ljudi koji su stajali na pločniku ispred restorana i napao ih. Potom je pokušao pobjeći, ali je ubrzo ubijen.

Prijatelj teško ozlijeđenog muškarca koji je bio prisutan tijekom napada podijelio je detalje s medijima.

"Moj prijatelj je izboden točno ispred mene."

