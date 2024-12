Premijer Andrej Plenković objavio je dobru vijest za umirovljenike nakon sastanka s umirovljeničkim udrugama.

"Nakon konzultacija i naloga ministrima, odlučili smo svim umirovljenicima isplatiti dodatak od 80 eura. Vlada će u četvrtak donijeti odluku, a isplate će krenuti uoči Božića", kazao je Plenković.

Na tragu je to donekle ranijeg dogovora, naime, kako je upozorila još krajem prošlog mjeseca predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović: "Puni iznos mirovine se dobiva i to ulazi u prosjek mirovine. Mi smo dogovorili da se ta 13. mirovina, odnosno božićnica, kod nas počne isplaćivati u ovoj godini i to smo dogovorili u studenom prošle godine."



13. mirovinu za Božić ima većina europskih zemalja. Od prošloga ponedjeljka za većinu umirovljenika s najmanjim mirovinama počela je isplata božićnica. Iz Sindikata umirovljenika pozdravili su svaku pomoć, ali i istaknuli da bi božićnicu trebala isplaćivati država, i to svim umirovljenicima.

