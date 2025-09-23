Stručnjak o Trumpovim izjavama o autizmu: "Izrečeno je dosta neutemeljenih tvrdnji"

Predsjednik SAD-a Donald Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući najavio je da je pronašao uzrok onoga što je nazvao "epidemijom autizma".

Prst je, osim u cjepiva, ovoga puta uperio i u paracetamol – jedini lijek koji trudnice smiju uzimati tijekom trudnoće za snižavanje temperature i za bolove. Odmah će se, kaže, izdati preporuka da taj lijek više ne propisuju bez prijeke potrebe.

Zgrozio struku

Trumpove najave zgrozile su struku, a o ovoj je temi reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala s Goranom Krakarom, pedijatarom i dječjim neurologom s velikim iskustvom rada s djecom s poremećajem iz spektra autizma.

"Izrečeno je mnogo toga i potpuno neutemeljenih tvrdnji. To su preolake izjave o preteškim i složenim temama da bi ih tako lako objasnili i shvatili", poručio je Krakar.

"Paracetamol je već duži niz godina jedna tema. Kako su se pojavile prve studije koje možda pokazuju možda nekakvu vezu, tako su se i druge bavile provjerom da li ta veza postoji. I konačni zaključak je da ne postoji. Autizam kao dijagnoza, pogotovo u onom klasičnom obliku, akamolu, autičnom spektru poremećaja, je postao prije nego što je paracetamol uopće došao na tržište i komercijaliziran", dodao je.

Napomenuo je da je poremećaj autizma, kao i njegov uzrok, jedno od najistraživanijih područja danas.

"Nažalost, moram još uvijek reći da je potpuno nepoznat. Odnosno, zna se nešto i saznaje se s vremenom sve više i više, ali najvjerojatniji odgovor će ležati u genetici", ustvrdio je.

Jesu li se brojke povećale?

Štrbac ga je pitala jesu li brojke zaista toliko povećale ili je riječ o tome da sad poremećaj dijagnosticiramo brže i bolje.

"Godine 2013. došlo je do promjene u klasifikaciji. Uveden je taj termin 'autistični spektar poremećaja', koji je puno širu skupinu djece obuhvatio", objasnio je Krakar.

"Broj je porastao i velike su varijacije od zemlje do zemlje. Amerika je inače tu bila malo poznatija u ovim našim krugovima kao zemlja koja je puno lakše daje dijagnoze autističnog spektra poremećaja. U Europi su mi ostali malo ipak tu kritični prema toj dijagnozi", zaključio je.