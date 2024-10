Pogoršanje vremena hara Hrvatskom! Meteorolog Vikić-Topić otkriva kakvo nas vrijeme čeka u idućim danima, ali i u ostatku jeseni

Pogoršanje vremena stiglo je u Hrvatsku, kiša pada od jutra, a meteorolozi kažu da veći problemi tek slijede.

"Možemo očekivati širok spektar vremenskih neprilika, ovo je tipična ranojesenska situacija. Imamo frontu koja nam stiže, more je još toplo pa je to pravi recept za nevrijeme. Najviše problema će stvoriti obilna kiša, očekujemo je stvarno puno, najviše na Jadranu, Gorskom kotaru i Lici gdje će u srijedu navečer i u četvrtak pasti i više od 100 mililitara kiše. Uz to na jugu Dalmacije će biti izraženijih pljuskova i grmljavine, atmosfera je tamo najnestabilnija pa su moguće bujične poplave, naravno lokalno, a moguće su i pijavice na moru. Uz to će u Dalmaciji zbog niskog tlaka zraka i zbog juga more dizati", rekao je Vikić-Topić.

Objasnio je da je zasada teško prognozirati kada će biti najgore jer će ovo pogoršanje vremena trajati nekoliko dana i konstantno će padati nova količina oborine. Ono što je poznato je da će kiša krenuti u srijedu navečer i najviše će padati do petka ujutro. Problemi zbog obilnije kiše se očekuju sve do kraja tjedna zbog dizanja rijeka pogotovo zbog kiše koja će padati i u drugim dijelovima Europe. Smirivanje se očekuje u petak ujutro, ali se ne mogu isključiti pljuskovi na Jadranu.

Za vikend će biti manje kiše, ali će i dalje biti oblačno u kopnenim krajevima, a u nedjelju poslijepodne će se razvedravati. Na Jadranu će biti više sunca za vikend, ali su mogući pljuskovi.

"Prema svim dugoročnim prognozama, čini se da će ostatak jeseni biti topliji od prosjeka što bi se najviše trebalo osjetiti u drugoj polovici listopada, ali će biti i kišovitiji od prosjeka. To ponajprije vrijedi za Jadran, i u listopadu i u studenom. Moguća je češća pojava juga i jugozapadnjaka na moru, a oni nepovoljno djeluju na nas biometeorološki. Ali ipak, bit će i suhih i sunčanih dana"

Pročitajte i ovo vojna misija pomoći Novi obračun između Plenkovića i Milanovića, odluka će pasti u Saboru: "On bi trebao uzeti atlas iz osnovne škole da shvati gdje bi trebalo ići naših pet vojnih eksperata"

Pročitajte i ovo Vratili se kući Učenici se zarazili na izletu i završili u bolnici: "Svi smo užasnuti"