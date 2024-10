Novi obračun između Plenkovića i Milanovića, odluka će pasti u Saboru: "On bi trebao uzeti atlas iz osnovne škole da shvati gdje bi trebalo ići naših pet vojnih eksperata"

Hoće li hrvatski vojnici u misiju potpore Ukrajini - odlučit će saborski zastupnici.

"Lolo, Plenkoviću, ako te ja toliko iritiram, dođi u Sabor s prijedlogom da hrvatsku vojsku, protivno volji naroda, uplićeš u nepotreban rat", rekao je Miro Bulj, saborski zastupnik (Most).



Konzultacije s oporbom odradit će u klubu HDZ-a, čija je glavna misija postala - objasniti svima da hrvatske vojnike nitko ne šalje u oružani sukob u Ukrajini.



"Udarni igrač Milanovićeve kampanje koji nažalost ne zna gdje je Wiesbaden. On bi trebao uzeti atlas iz osnovne škole i pogledati gdje je Wiesbaden pa da Bulj shvati gdje bi trebalo ići naših pet vojnih eksperata", rekao je Ante Sanader, predsjednik klupa zastupnika HDZ-a.



Hrvatski bi vojnici, dakle, trebali otići u Njemačku, odakle bi, kažu u Vladi, logistički pomagali. Kasno popodne objavili su i nacrt prijedloga odluke u kojem se ističe kako je uvjet za misiju neuključivanje NATO saveza u sukob, kao i neodlazak na teritorij Ukrajine.



Nije to bilo jasno iz obraćanja predsjednika republike u utorak. "Moja zadaća kao predsjednika Hrvatske, po meni zadaća i svih institucija, jest zaštititi Hrvatsku od rata, da ostane izvan sukoba", rekao je predsjednik Zoran Milanović.



Bez Milanovićeve podrške vojnike u misiju sada mogu poslati samo dvije trećine saborskih zastupnika. Do njih će premijer Andrej Plenković teško.



"Ni 2022. mi nismo podržali prijedlog odluke koji je tada bio i otad se naš stav nije promijenio", poručio je Arsen Bauk.



"Hrvatska na taj način u ovom času ne treba sudjelovati jer ima zemalja koje to mogu bolje pokriti", rekla je Ivana Kekin, saborska zastupnica i kandidatkinja.



Podrška ipak stiže i od najmlađe parlamentarne stranke. "Dom i nacionalno okupljanje podržat će Vladu u ovom slučaju, mislimo da je riječ o politizaciji, naših vojnika ima kudikamo i tu nema ništa sporno", rekao je Krešimir Čabaj, saborski zastupnik (Domino).



A što će Domovinski pokret? Prije godinu i pol Ivan Penava bio je protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Kamere je u srijedu izbjegao.



"Moramo uzeti u obzir kako će se pojedine naše odluke reflektirati na odnos s međunarodnim partnerima i ugled Hrvatske u svijetu, ali još više od toga - moramo u obzir uzeti interes i sigurnost hrvatskog naroda i Hrvatske", poručio je Penava.



O svemu su se oglasili i neki predsjednički kandidati. Glavna zamjerka ide Milanoviću, za kojeg smatraju da birače dovodi u zabludu.



"Oni sad ne znaju manipulira li njima netko da dobije bodove u kampanji ili je riječ o nekakvom možda i ozbiljnijem riskiranju sigurnosti hrvatskih vojnika, ali nemojmo zaboraviti tko su naši saveznici", poručila je Marija Selak Raspudić, kandidatkinja za predsjednicu.

"Gospodin Milanović je pravnik i vjerojatno zna načela, pact sunt servanda ili ugovori se moraju poštivati. Kršenje načela još je jedan igrokaz u predizborne svrhe", rekao je Dragan Primorac, kandidat za predsjednika.



Milanović se o svemu u srijedu - nije oglašavao.

