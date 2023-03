Nije tajna da strani jezici, tako i engleski, nekim političarima nisu bolja strana. Isto vrijedi i za ministra obrane Marija Banožića, koji se u Ukrajini borio i s govorom i s izgovorom, ali on nije jedini dužnosnik koji je imao takvih problema.

Ministar obrane Mario Banožić imao je pripremljen govor, ali to nije puno pomoglo pred ukrajinskim domaćinima. Pogrešno izgovaranje engleskih riječi pokušao je opravdati nakon povratka u Hrvatsku.

"To je trenutak kada imate tremu. To je bilo prirodno s obzirom na broj novinara koji je bio tamo i pitanja koja su se postavljala. Može zadrhtati glas, proguta se slovo, ali to je OK", rekao je.

U drugi je plan pala hrvatska donacija: dat ćemo Ukrajini ruske helikoptere, kupiti još helikoptera Black Hawk od SAD-a, a stiže i novac.

Banožića pojela trema zbog engleskog, o helikopterima šuti, a i o propalom vještačenju: ''Pogledajte tko je podigao tužbu''

Hrvatska Ukrajini donira 14 transportnih helikoptera, Banožić: "Očekujem da ćemo to uskoro dovršiti"

Banožićev prethodnik Damir Krstičević bio je snalažljiviji, pa je na susretima sa stranim kolegama govorio hrvatski. Strani jezici, naime, nisu najjača strana hrvatskih političara.

Problema su imali bivša premijerka Jadranka Kosor, bivša ministrica Ingrid Antičević-Marinović, ali i pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Imali smo i premijera – Tihomira Oreškovića – koji je bio ismijavan zbog svojeg znanja iz hrvatskog.

Više o pogreškama naših političara i njihovu (ne)znanju stranih jezika možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

