Premijer Andrej Plenković je u Banskim dvorima ugostio grčkog kolegu Mitsotakisa. Iako imamo premijera koji savršeno govori nekoliko svjetskih jezika, za grčki mu je ipak trebala prevoditeljica.

Da sastanak s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom ne bude uobičajen i po protokolu pobrinula se prevoditeljica. Umjesto tečnog prijevoda zamuckivanje i smijeh. Premijera je molila da joj ponavlja rečenice.

Ponavljao je premijer strpljivo, a na kraju se i sam smijao.

I kroz povijest u Hrvatskoj je bilo izgubljenih u prijevodu. Bivši premijer Ivo Sanader, koji govori njemački, imao je zamjerke na sudsku prevoditeljicu. ''Nije prevela pitanje. Pa ja ne znam što je ovo? Oprostite, što je ovakva reakcija ali…'', ljutio se u sudnici.

Legendarna izjava Jadranke Kosor

Ali nisu se proslavile samo prevoditeljice. Kroz povijest bilo je legendarnih izjava. Pa se svi sjećaju izjave bivše premijerke Jadranke Kosor: ''You are from Hungary? I was the day after yesterday in Hungary'' (Bila sam u Mađarskoj dan nakon jučer, op.a.).

''Imate take it ot leave it'', izgovorio je Milan Bandić.

A Ranko Ostojić postao je na kratko ministar interijera ove zemlje kada je na engleskom kazao da je minister of interior.

Puno izubljenih u prijevodu

Neki su se pak i pokazali. Predsjednik Zoran Milanović dobro govori engleski jezik, a premijer barata engleskim, njemačkim, talijanskim i francuskim.

Ali imali smo i premijera koji nije znao Hrvatski. ''Ovde smo mi svi da služimo hrvatskom građevinama'', izjavio je svojevremeno bivši premijer Tihomir Orešković.

Imamo mi puno izgubljenih u prijevodu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr