Pogledajte koje su trgovine i šoping-centri otvoreni ove nedjelje

Provjerili smo koje trgovine i šoping-centri rade u nedjelju, 21. travnja.

Konzum

Ove nedjelje će samo neke Konzumove trgovine raditi, a koja je najbliža vama, pogledajte na lokatoru ovog trgovačkog lanca.

Lidl

Detaljan pregled poslovnica Lidla koje rade ove nedjelje možete pronaći OVDJE.

Plodine

Ove nedjelje otvoreno je ukupno 14 poslovnica Plodina, a o kojima je riječ možete provjeriti OVDJE.

Spar i Interspar

Ove nedjelje otvoreno je i više poslovnica Spara i Interspara, ali ne rade sve po istom radnom vremenu. Kada će biti otvorena ona najbliža Vama, možete pogledati OVDJE.

Studenac

Ove nedjelje otvorene su dvije poslovnice Studenca: prva u Baleu –na adresi Mon Perin Colone, koja će raditi od 8 do 16 sati – dok će druga u Benkovcu, u Ulici kralja Tomislava 1, biti otvorena od 7 do 21 sat.

Kaufland

Poslovnice Kauflanda ove nedjelje neće biti otvorene.

KTC

Poslovnice KTC-a ove nedjelje neće biti otvorene.

Eurospin

Ove nedjelje će biti otvorene sljedeće poslovnice:

Zagreb, I. Štefanovečki zavoj 12 (8-21 sat)

Vrbovec, Celine 2 (8-20 sati)

Bjelovar, Ulica Vlahe Paljetka 7 (8-20 sati)

Slavonski Brod, Ulica Petra Svačića 2B (8-20 sati)

Split, Solinska ulica 84 (8-21 sat)

Osijek, Gacka ulica 70 (7-20 sati)

Arena Centar

Arena Centar u Zagrebu ovu nedjelju ne radi.

Avenue Mall

Zagrebački Avenue Mall ove nedjelje ne radi.

City Center One

Ove nedjelje zagrebački City Center One West ni splitski City Center One Split neće biti otvoreni, ali će zato u Zagrebu raditi City Center One East.

Z Centar

Z Centar ove će nedjelje biti otvoren.

King Cross

Zagrebački King Cross ove nedjelje ne radi.

Tower Center Rijeka

Tower Center Rijeka ove nedjelje nije otvoren.

Mall of Split

Mall of Split je ove nedjelje zatvoren.

Mall Osijek

Mall Osijek ove nedjelje ne radi.