Genocid u Srebrenici ponovno izaziva tenzije, Vučić poručio: "Suprotstavit ćemo se koliko možemo"

UN razmatra proglašenje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 29 godina nakon što je ovaj, najgori zločin na tlu Europe od Drugog svjetskog rata, počinjen.

Opća skupština bi se trebala izjasniti početkom sljedećeg mjeseca, no nisu je svi spremni podržati.

I dok rezoluciju podržava niz zemalja te bošnjački čelnici u BiH uvjeravaju da rezolucija nije uperena protiv Srba i Srbije, u Beogradu i Banja Luci se čuju oštre kritike.

"Ne zaboravite da je to pitanje pokrenuto, gle čuda, na jednu okruglu godišnjicu, veoma važnu 29-godišnjicu. S obzirom da sve to onako i nije upereno protiv Srba, mi Srbi nismo to tako razumjeli i suprotstavit ćemo se u Ujedinjenim nacijama onoliko koliko možemo“, kazao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

A što je još srbijanski lider kao i politički vrh Republike Srpske kazao o rezoluciji pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Danijela Vrbote.

